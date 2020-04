Vanuit de auto getest worden op corona, Adrz start met teststraat

De teststraat is een samenwerking met de GGD en bedoeld voor het testen van zorgpersoneel en van mensen die door de huisarts worden doorgestuurd.

Opschalen testen

De huidige testpoli in het ziekenhuis werd zo druk bezocht door ziekenhuispersoneel met klachten, dat een grotere locatie nodig was. En dat was al een testpoli die onlangs is uitgebreid. Met de komst van de teststraat is de capaciteit in één stap enorm opgeschaald.

In Goes kunnen nu honderden mensen per dag worden getest op corona (foto: Omroep Zeeland)

Nu er genoeg capaciteit is om te testen, kunnen ook de GGD en huisartsen patiënten doorsturen om te laten testen. Dat ontlast de GGD-medewerkers en de huisartsen, die voor een enkele test per dag telkens beschermende kleding moeten aantrekken.

"Nu gaan er ook veel minder maskertjes en ander beschermingsmateriaal verloren, die we ook heel hard nodig hebben", zegt microbioloog Bas Wintermans van ziekenhuis Adrz. Ook zorgmedewerkers die in verpleeghuizen, in de thuiszorg of in woongroepen voor gehandicapten werken, kunnen zich in Goes laten testen.

Arts en microbioloog Bas Wintermans: 'Het kan hier nog aardig druk worden' (foto: Omroep Zeeland)

Steeds meer testen

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt af in Zeeland, maar toch is er behoefte aan meer testen. "Juist als mensen binnenkort misschien wat meer gaan werken en participeren in de maatschappij", zegt microbioloog Wintermans. "Juist dan wil je op tijd een infectie aantonen, zodat ze niet andere mensen besmetten."

Als de maatregelen versoepelen, is veel extra testcapaciteit nodig. Wintermans: "Dan kan het hier nog aardig druk gaan worden."