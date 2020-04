Concert at Sea en Zeeland Nazomerfestival afgelast, evenementen tot 1 september verboden

Concert at SEA 2019 (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

"We hadden ons 15-jarig jubileum anders voorgesteld, maar na de nieuwe regeringsmaatregelen die zijn afgekondigd is het duidelijk dat Concert at SEA dit jaar niet kan plaatsvinden", schrijft de organisatie op Facebook. Het festival wordt verschoven naar het laatste weekend van juni 2021.

Organisator BLØF is teleurgesteld: "Het doet pijn dit te moeten melden. Net als jullie keken we weer erg uit naar het jaarlijks hoogtepunt op de Brouwersdam, maar het is helaas niet anders," zegt Paskal Jakobsen namens BLØF. Wie al een ticket had gekocht, kan die gebruiken voor de editie van volgend jaar.

Ook het Zeeland Nazomerfestival, dat 25 augustus zou beginnen, is afgelast. "Onwaarschijnlijk surrealistisch, maar noodzakelijk. Wat hadden we graag ons 20-jarig bestaan met jullie gevierd. Helaas", schrijft organisator Theaterproductiehuis Zeelandia op Facebook. Een nieuwe datum wordt nog niet genoemd.

Andere Zeeuwse evenementen

Meer Zeeuwse evenementen zullen oplossingen moeten zoeken. Zo stond City of Dance in Middelburg gepland voor 17, 18 en 19 juli. Andere festivals, zoals Vestrock in Hulst (juni) en Weitjerock in IJzendijke (juli) waren eerder al afgelast.