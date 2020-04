Versoepelde en verlengde coronamaatregelen, eerste Zeeuwse reacties

Dit is vanaf 11 mei weer verleden tijd. (foto: Omroep Zeeland)

Scholen en kinderopvang: 'Het is maatwerk'

Zoals aan het eind van de middag al uitlekte: basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang mogen vanaf 11 mei weer open. Voor Zeeuwse scholen betekent dat één week nadat de meivakantie voorbij is. Kinderen mogen vanaf dat moment de helft van de tijd naar school. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien is aan de scholen zelf.

Pim van Kampen, voorzitter van de coöperatie van primair onderwijs Zeeland, is blij met dat maatwerk. "We hebben in Zeeland scholen met vijftig kinderen en scholen met vijfhonderd kinderen. Dat is nogal een verschil. De komende weken gaan we met zijn allen heel hard nadenken hoe we weer gaan beginnen."

Van Kampen: "We zullen goed in de gaten houden hoe het in Denemarken gaat, waar de scholen al open gaan." Van Kampen heeft morgenmiddag overleg met andere Zeeuwse schoolbestuurders. Daarna zal meer bekend worden over de aanpak op de basisscholen.

Leerkrachten die in de risicogroep zitten hoeven niet voor de klas te staan. Net als de mensen in de zorg, mogen ook de mensen in het onderwijs zich laten testen op het coronavirus.

Evenementen

Het verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september. Dat betekent dat festivals als Concert at Sea en Zeeland Nazomerfestival niet doorgaan. Andere festivals als bijvoorbeeld Weitjerock (IJzendijke) en Vestrock (Hulst) zijn al verplaatst naar volgend jaar.

Lees ook:

Horeca - 'Ik had gehoopt dat Rutte de horeca zou noemen'

Ook de deuren van de horeca blijven voorlopig dicht, in ieder geval tot 20 mei. Dat valt tegen, maar kwam niet helemaal als een verrassing zegt Paul Melis van Restaurant De werf in Veere: 'We hadden ons voor de persconferentie al gericht op 1 juni. Toch had ik wel gehoopt dat Rutte de horeca zou benoemen. Dat heeft hij niet gedaan."

Voorlopig moeten de horecaondernemers geduld hebben. "We zullen één van de laatsten zijn en daar word ik best somber van."

Sporten - 'Bewegingsruimte belangrijk voor jonge kinderen'

Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen vanaf 28 april weer in teamverband trainen. Ook jongeren van 12 t/m 18 jaar krijgen meer ruimte om georganiseerd te sporten, maar wel op anderhalve meter afstand. Wedstrijden zitten er sowieso niet in.

Patrick Vader van Sport Zeeland is blij met dat besluit. "Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze bewegingsruimte krijgen, dat ze naar buiten kunnen en actief kunnen zijn."

Volgens hem moet iedere vereniging goed nadenken hoe ze veilig open kunnen. Zo noemt hij als voorbeeld de tennisvereniging: "Je zou denken: tennis, daar zit veel afstand tussen, maar je houdt de bal toch in je hand. En je gaat heel snel met je hand naar je neus."

Verpleeghuizen - 'Situatie nog steeds zorgwekkend'

Een grote tegenvaller voor mensen met familie in het verpleegtehuis: bezoek is nog altijd niet welkom in verband met het grote risico op besmetting van de bewoners.

Rutte: "Situatie in verpleeghuizen is nog steeds zorgwekkend. Maar hoe moeilijk het ook is om geen bezoek toe te laten, we weten dat het noodzakelijk is om kwetsbare ouderen in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen.