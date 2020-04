Boer Emiel uit Graauw ontwikkelt nieuwe landbouwmethode: 'Heel ingewikkeld, maar gezonder en voordeliger!'

Van de Vijver is erg blij dat de provincie zijn project wil steunen. "Het blijft in ontwikkeling en niet alles gaat natuurlijk gelijk goed, dus we hebben die buffer echt wel nodig", legt Van de Vijver uit. De boer uit Graauw werkt samen met biologisch fruitteeltbedrijf de Reijngaard uit Hulst.

Emiel van de Vijver ruikt aan zijn biologische kippenmest. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Van de Vijver zitten er heel veel voordelen aan zijn nieuwe landbouwmethode. "Het is beter voor je landbouwgrond, ik gebruik minder mest, mijn producten zijn gezonder en ik stoot ook nog een minder stikstof uit. Daarom vindt de provincie het ook zo belangrijk denk ik", vertelt hij terwijl hij naast de kippenmest staat.

"Dit is de kippenmest waar ik mijn land mee bemest. Het is biologisch en zit vol mineralen en gezonde vitamines. En het stinkt ook niet he", roept de boer terwijl hij aan de mest ruikt. De bedoeling is dat meer akkerbouwbedrijven in Zeeland met de nieuwe methode gaan werken, volgens Van de Vijver. "Waarom dat nu nog niet het geval is, omdat het allemaal zo voordelig is? Nou, het is nogal een ingewikkelde methode!"

De eerste bloemkolen van Van de Vijver moeten in juni boven de grond komen. "Vooralsnog zien ze er goed uit, maar we zullen zien waar onze nieuwe methode ons brengt", vertelt de boer.