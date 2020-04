Slachtoffer brievenbusexplosie: 'Het enige wat ik zag waren nasmeulende restanten van het explosief'

De jongens staan op camera. (foto: Opsporing Verzocht)

Op 1 januari 2020 gaat het gezin - vader, moeder en twee zonen van 13 en 15 - op tijd naar bed. Rond elven wordt de vader wakker van gerammel aan de brievenbus van het huis aan de Jazzroute in Middelburg. "Ik hoorde iets vallen op de grond", vertelt de man in Opsporing Verzocht.

Hij vertrouwt het niet, staat op en loopt naar beneden. Ondertussen rennen drie jongens - of mannen, hun gezichten zijn niet zien door hun capuchons - weg richting de Bluesroute. Het explosief dat ze net in de brievenbus hebben gestopt ontploft als de man bijna bij de deur is.

Beelden Opsporing Verzocht

"Op dat moment was het gelijk pikdonker", vertelt de man. "Ik was volledig de weg kwijt en gedesoriënteerd. Het enige wat ik zag waren restanten van het explosief die aan het nasmeulen waren en enorme rook. Het is dat mijn zoon een lichtje aandeed, dat ik weer wist waar ik was."

Muur doormidden en blijvende gehoorschade

Dat het om een flink explosief gaat, blijkt ook uit de schade in huis. Een muur is op twee plaatsen volledig doormidden gescheurd. De man houdt blijvende gehoorschade aan het voorval over.

"Je kunt het vergelijken met een fluitketel die op temperatuur komt en gaat fluiten", beschrijft hij die schade. Een twee weken lange behandeling met een compressietank mocht niet baten. "Die hoge piep heb ik constant."

Omschrijving daders Zoals te zien op de beelden, ogen de drie mannen jong en houden ze alle drie hun gezicht verborgen achter een capuchon. Toch hoopt de politie dat iemand hen herkent op basis van bijvoorbeeld hun kleding of manier van bewegen.

Omdat dit ook fataal had kunnen aflopen, beschouwen politie en het Openbaar Ministerie de zaak als poging tot doodslag. Het is niet voor het eerst dat het gezin belaagd werd. Op 19 september werd de voorruit van hun huis ingegooid en ook op 2 november is dat geprobeerd. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.

'Mijn lichaam stopt niet met trillen'

Wie de jongens herkent kan contact opnemen met de politie. De vader hoopt dat de zaak snel wordt opgelost. "De dag na het incident moest mijn jongste zoon naar bed toe. Hij zei: 'Ik wil echt graag naar bed, maar mijn lichaam stopt maar niet met trillen.' Zo'n impact heeft het wel gehad op de kinderen."