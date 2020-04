Kantine blijft dicht maar jeugd mag wel weer voetballen

De jeugd onder de 12 mag weer sporten in teamverband (foto: Orange Pictures)

Op een gewone maandagavond lopen er tussen zes en acht uur zo'n zeven teams onder de 12 jaar op de voetbalvelden in Kloetinge. Allemaal jongens en meisjes die door hun ouders naar het veld worden gebracht. "En die moeten dan allemaal door dat zelfde poortje en weer terug. Dat is dus niet helemaal de bedoeling", vertelt Jan-Kees de Bruine, voorzitter van vv Kloetinge.

Grote uitdaging

De Bruine is blij dat we langzaam weer wat mogen gaan doen maar staat wel voor een grote uitdaging. "Natuurlijk zijn we er voor de kinderen die weer lekker een potje willen voetballen. Maar op het moment dat je meer vrijheden krijgt moet je juist gaan organiseren. Je ziet snel dat mensen zo graag willen dat er een overreactie plaatsvindt. Dat wil je voorkomen."

Kinderen tot 12 jaar mogen zonder 1,5 meter afstand te houden weer gaan sporten. Jeugd tussen de 12 en 18 moeten zich juist wel aan die maatregel houden en dat kan volgens De Bruine nog wel eens problemen gaan opleveren. "We hebben een deel dat alles mag, een groep die gedeeltelijk wat mag en de jongens boven de 18 mogen niks. Hoe ga je dat organisatorisch doen?"

Thuis douchen

Kantines blijven voorlopig dicht, er mogen geen wedstrijden worden gespeeld en er moet thuis worden gedoucht. De KNVB is momenteel in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal 'coronaproof' te maken. In een brief schrijft de bond dat het plan is dat het amateurvoetbal voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, beginnend met de jeugd.

Bij de voetbalvereniging wordt komende donderdagavond vergadert over de versoepeling van de maatregel dat kinderen weer mogen sporten.