Goedemorgen! persconferentie, scholen en explosief

En dat nieuws wordt voor voor een groot deel bepaald door persconferentie gisteravond van premier Mark Rutte. Tijdens die conferentie maakte hij bekend dat basisscholen beperkt open mogen en dat alle evenementen tot september zijn verboden en dat naar de kapper gaan of naar het terras er tot 20 mei niet in zit.

Afgesloten terras (archieffoto) (foto: ANP)

De basisscholen en kinderopvang mogen dus weer open, het voortgezet onderwijs moet nog even wachten. Het is de bedoeling dat basisschoolkinderen de helft van de tijd naar school gaan. Hoe scholen daar vorm aangeven, mogen ze zelf beslissen. Schooldirecteuren hebben daar vandaag overleg over.

De horeca werd gisteren niet apart vermeld door premier Rutte. "Dat had ik wel gehoopt", zegt Paul Melis van Restaurant De werf in Veere. "We zullen één van de laatsten zijn en daar word ik best somber van."

De jongens staan op camera. (foto: Opsporing Verzocht)

De politie heeft gisteravond in het programma Opsporing Verzocht beelden vrijgegeven van drie jonge mannen die op 1 januari een explosief door een brievenbus van een huis aan de Jazzroute in Middelburg gooiden. De bewoner liep daardoor gehoorschade op. Hij deed gisteravond zijn verhaal.

Schotse hooglander bij Nisse (foto: Laura Knol)

Het weer

Het weer van vandaag is een kopie van de afgelopen dagen. Ook vandaag onbewolkt en volop zon. Vanochtend waait er een matige oostenwind en vanmiddag neemt de wind iets in kracht toe en draait naar het noordoosten, waardoor er een hele droge lucht ontstaat. De maximumtemperatuur schommelt tussen de 19 en 22 graden.