Romy was bijna dood, maar de eetstoorniskliniek Emergis redde haar leven

Emergis heeft een eetstoorniskliniek. Hier is plek voor zes cliënten die doordeweeks intern wonen, slapen en therapie krijgen. Vorig jaar waren er driehonderd volwassenen en vijftig jongeren met een eetstoornis in behandeling.

De kliniek is bezig een keurmerk te behalen: TOPGGz op het gebied van eetstoornissen. Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn.

De huiskamer van de eetstoorniskliniek van Emergis. Hier komen de meisjes die er wonen samen. (foto: Omroep Zeeland)

Deze groep patiënten heeft een hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar deze groep patiënten voor behandeling terecht kunnen. Bij eetstoornissen is er vaak sprake van zo'n ingewikkelde zorgvraag, zegt klinisch psycholoog Ellis Trompetter van Emergis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de combinatie van een eetstoornis als anorexia met angstproblemen of dwangmatig gedrag (bepaalde handelingen moeten blijven herhalen van jezelf).

De cliënten, bijna altijd meisjes of jonge vrouwen, gaan ook iets merken van het keurmerk en al het werk dat Emergis moet verzetten om dat binnen te halen. Trompetter: "We zetten vol in op scholing, maar bijvoorbeeld ook op onderzoek. Het kan zijn dat we de cliënten ook vragen daaraan mee te werken."

Het keurmerk moet Emergis op de kaart zetten als kliniek voor eetstoornissen in heel Zuidwest Nederland. Nu al komen meisjes uit verschillende meisjes uit Nederland naar naar Kloetinge voor een behandeling. Maar dat 'op de kaart zetten' kan nog meer en beter, zegt Trompetter. "We hopen ook dat gemeentes door het keurmerk sneller toestemming gaan geven voor behandelingen. Want soms moeten we daar nu lang op wachten, terwijl er bijvoorbeeld al wel plek is."

Zo'n 200.00 mensen in Nederland lijden jaarlijks aan eetstoornis. De oorzaak van eetstoornissen is vooral psychisch, maar erfelijke aanleg en omgevingsfactoren spelen ook een rol. Eetstoornissen kunnen leiden tot ernstige lichamelijke, psychische en sociale problemen. Naar schatting sterft 6 tot 10 procent van de patiënten met een eetstoornis, door ondervoeding of zelfmoord. Eetstoornissen kunnen ook leiden tot een afwijkend eetpatroon gedurende het leven. Eetstoornissen horen bij de psychische stoornissen die het moeilijkst te behandelen zijn. Vaak ontstaan lichamelijke klachten, bijvoorbeeld botontkalking, beschadigde organen, duizeligheid, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, slecht gebit, haaruitval, hartritmestoornissen, maag- en darmproblemen, hoge bloeddruk, longklachten en zere gewrichten. Daarnaast ontstaan vaak gevoelens van schuld, schaamte, depressiviteit en eenzaamheid. Een eetstoornis ontstaat meestal door een combinatie van verschillende factoren. Bronnen: voedingscentrum en Emergis

Ook hopen ze bij Emergis dat het keurmerk nieuw personeel trekt. Want zoals bij praktisch elke zorginstelling zijn ze ook hier dringend op zoek naar personeel. "We hopen zo nieuwe toppers te trekken. Zorgpersoneel dat ziet dat we hier investeren in scholing en onderzoek. Dat zou mooi zijn."

Dezelfde taal

Laura Moerland, specialistisch verpleegkundige, voegt toe: 'We werken ook nauw samen met de andere psychische zorginstellingen in Zuidwest Nederland. We werken bijvoorbeeld met dezelfde zorgprogramma's. Zodat een meisje dat uit Den Haag hier naar de kliniek komt, ook haar zorgprogramma mee kan nemen."

Het gaat nu weer een stuk beter met Romy, ze woont en werkt in Goes. En komt nog regelmatig bij Emergis voor gesprekken. Ze vlogt over haar ervaringen. Haar boodschap: het kost tijd om de eetstoornis te overwinnen en dat mag ook.

Eind dit jaar hoort Emergis of het het keurmerk ook gehaald heeft.

