ChristenUnie vindt toekomstplannen openbaar vervoer 'vaag'

De ChristenUnie vindt de toekomstplannen van het OV vaag. (foto: ANP)

Het openbaar vervoer zoals dat nu is geregeld vindt de provincie onhoudbaar. Daarom worden voor plekken, waar het te duur is om bussen te laten rijden, alternatieven bedacht, zoals fiets-hubs, leerlingenbusjes en deelauto's. Die initiatieven moet uiteindelijk met elkaar worden verbonden met een app, zo dat meteen duidelijk is op welke plek welk type openbaar vervoer beschikbaar is.

Een plan waar de ChristenUnie achter staat, maar de partij mist hierin duidelijke doelstellingen van de provincie. Daarmee ontbreekt volgens hen de garantie dat er over een paar jaar nog goed georganiseerd vervoer is in Zeeland.

De partij ziet toekomst in snelle hoofdverbindingen en vindt dat mensen in het buitengebied ook goed van A naar B moeten kunnen. Daarnaast zien ze toekomst in slimme combinaties zoals het vervoer van pakketjes en reizigers.

Wees duidelijk

Vooral op het onderdeel 'vraaggericht vervoer', heeft de ChristenUnie nog wat vragen. Zo vindt de partij ieder type vervoer vraaggericht, en begrijpt niet wat de provincie hier mee bedoelt. "Wordt met vraaggericht alle ov-reizigers bedoeld, of alle Zeeuwen?", schrijft Statenlid Lars Jacobusse.

Jacobusse vraagt de provincie duidelijk te zijn richting de Zeeuwen, "over waar ze wel en niet op kunnen rekenen".

Proefballon

Vorige week lanceerde de Zeeuwse PvdA een plan om het openbaar vervoer in Zeeland gratis te maken. Dat zou goed zijn voor de luchtkwaliteit en levert minder files op. "Een proefballon met een groot risico", schrijft de ChristenUnie over dit plan.

"Wat gebeurt er als financiers niet langer willen betalen als de kosten de pan uit rijzen (..) want als het idee na een paar jaar onbetaalbaar blijkt, zijn we terug bij af", schrijft de partij die zich liever focust op de al bestaande plannen van het college, 'waar de PvdA zelf in zit'.

