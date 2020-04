'Festivalgangers, spaar je energie op tot september of tot 2021, dan gaan we lekker feesten!'

Een van die festivals is het Middelburgse City of Dance. De organisatie schrijft op de Facebookpagina van het festival: "Na 19 geweldige edities kunnen we nauwelijks geloven dat we het festival deze zomer niet met jullie samen kunnen vieren. Ieder jaar genieten we van de energie van onze trouwe bezoekers...We kunnen niet wachten jullie in 2021 weer te zien!"

City of Dance (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Maar City of Dance is niet het enige festival dat de organisatie voorbereid had voor deze zomer. Op 30 mei zou de organisatie van start gaan met een nieuw festival in Vlissingen op het strand genaamd 'Festival aan Zee'. Dát werd verzet naar 12 september in verband met de coronamaatregelen.

Elina Priem is een van de organisatoren van City of Dance en Festival aan Zee. "Gelukkig wisten we alles op tijd dus konden we Festival aan Zee verplaatsen. Het is wel heel jammer dat we City of Dance moeten cancelen voor dit jaar, want het was een jubileumeditie, maar ja, dat is overmacht, als iedereen maar gezond blijft. De festivalgangers moeten hun energie voor nu nog maar even opsparen tot september en anders tot volgend jaar! Dan gaan we lekker feesten."

We kunnen niet wachten om jullie in 2021 weer te zien!" Organisatie City of Dance Festival

De organisatie van Hrieps in Grijpskerke liet haar volgers op Facebook weten dat ze nog hartstikke druk is met de voorbereidingen voor 5 september. Het festival zou eerst op 11 mei plaatsvinden, maar moest verzet worden.

"We moeten ivm contracten en al gemaakte kosten wachten op de beslissing van het RIVM of HRIEPS definitief wel of niet door mag gaan op 5 september 2020. Dus als het door mag gaan zullen wij er zeker staan en dan gaan we vlammen!" schrijft de organisatie op haar Facebookpagina.

Ook Concert at Sea moet de festivalgangers teleurstellen. "We hadden ons 15-jarig jubileum anders voorgesteld, maar na de nieuwe regeringsmaatregelen die zijn afgekondigd is het duidelijk dat Concert at SEA dit jaar niet kan plaatsvinden", schrijft de organisatie van Concert at Sea op Facebook.

Op het bericht wordt bijna alleen maar positief gereageerd, de festivalgangers betuigen in bijna alle berichtjes hun steun aan de organisatie: "Het is niet anders, volgend jaar beter!"