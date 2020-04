Geen grote festivals deze zomer voor Danny Vera

Danny Vera (foto: ANP)

Danny Vera zou onder meer optreden op de festivals Vestrock (begin juni), Pinkpop (20 juni) en Zwarte Cross (half juli). Dat gaat dus allemaal niet door, omdat er in Nederland in ieder geval tot 1 september geen festivals en andere evenementen plaats mogen vinden.

Podiumbouwers, geluidsmensen en lichtmensen

"Ik mis natuurlijk wel inkomsten bij die festivals, maar gelukkig verkoop ik nog wel cd's en vinyl en als singer-songwriter verdien je alles gewoon zelf", zegt Vera. "Maar voor de podiumbouwers, geluidsmensen en lichtmensen is het erg zwaar, want die krijgen waarschijnlijk niks."

Vera denkt dat optreden in grote zalen en festivals nog wel even op zich laten wachten omdat 'we optreden voor meer dan 1000 mensen.' Hij maakt er thuis het beste van en post bijvoorbeeld deze 'homerecordings' op Facebook:

Racoon, BLØF en Emma Heesters

Ook andere Zeeuwse bands en artiesten moeten festivals missen. Zo zou Racoon op 10 juli in Paleis Soestdijk in Baarn spelen, 22 augustus in Hertme en 28 augustus in Mariahout. Die optredens gaan allemaal niet door.

De concerten van BLØF op 30 en 31 mei en 1 juni in Koninklijk Theater Carré zijn verplaatst naar 10, 11 en 12 mei volgend jaar. Ook BLØF's eigen festival Concert at Sea is verplaatst naar 2021. Voor Emma Heesters uit 's-Gravenpolder betekent de coronamaatregel van de minister-president dat ze in ieder geval niet optreedt in Spaarnwoude tijdens het Dutch Valley festival.