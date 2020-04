'Besmettingen in Zeeland zullen toenemen, maar beperkt'

Gisteren maakte premier Mark Rutte bekend, dat kinderen na de meivakantie weer naar school mogen en dat kinderen en jongeren weer mogen sporten op gepaste afstand. "Dat zijn geen grote risico's", zegt microbioloog Wintermans. "Van die groep weten we dat die niet zo ziek wordt en weinig in de ziekenhuizen wordt opgenomen."

Volgens Wintermans kunnen de ziekenhuizen een lichte toename van besmettingen goed aan. "Ik denk dat dat voor de ziekenhuizen te behappen is, zeker", zegt hij. "Ik verwacht niet dat de ziekenhuizen in één keer zullen overlopen, dat verwacht ik zeker niet. Dit is een veilige eerste stap."

Bas Wintermans, microbioloog ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen is in de afgelopen twee weken gedaald naar 21. De meeste ziekenhuispatiënten waren er op 27 maart, toen in ZorgSaam en Adrz samen 51 patiënten waren opgenomen. Een groot aantal van hen kwam uit Brabant.

Grafieken

Onderstaande grafieken laten de Zeeuwse ontwikkeling zien vanaf het begin van de coronacrisis. De cumulatieve curven van het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal doden vlakken af. In de onderste grafieken is te zien dat de toename per dag de laatste weken minder wordt. Ga met de muis over de lijnen en staven voor de details.

Grafiek niet te zien? Klik op deze link.

Grafiek niet te zien? Klik op deze link.

Laboratorium Adrz doet honderden coronatesten per dag (foto: Omroep Zeeland)

Al worden de maatregelen nu enigszins versoepeld, de ziekenhuizen roepen nog steeds op tot waakzaamheid. Het coronavirus moet niet te snel weer oplaaien, zodat de ziekenhuizen alsnog overspoeld worden met patiënten. Het parool luidt nog steeds: Was je handen en blijf zoveel mogelijk thuis.

