Kinderen verheugen zich op school: 'Ik mis mijn vrienden'

De uitkomst van de persconferentie was daarom voor de 8-jarige Ayden Courtin een hele opluchting. "Je kan wel alleen thuis spelen en leren, maar je vrienden in het echt zien is veel leuker", zegt ze.

Rust

Het besluit noemde Rutte een versoepelde maatregel die het leven van thuiswerkende ouders makkelijk maakt. "Dat valt bij mij op zich wel mee want de kinderen konden na het schoolwerk in de tuin spelen waardoor ik verder kon met werken", zegt Courtin.

Sofie de Winter uit Goes had daar iets meer moeite mee. "Mijn dochters van vier en zeven jaar vinden het lastig om zichzelf te vermaken nadat ze klaar zijn met school dus voor mij wordt het een stuk rustiger en gemakkelijker om straks thuis te werken", aldus De Winter.

De familie Courtin uit Heinkenszand is blij dat de scholen na de meivakantie weer open gaan (foto: Omroep Zeeland)

De meeste ouders maken zich geen zorgen over besmettingsgevaar voor de kinderen omdat er uit onderzoek van het RIVM blijkt dat kinderen minder ziek worden door corona dan volwassenen en dat zij het nauwelijks verspreiden. Paco Telderman uit Goes maakt zich wel zorgen om zichzelf. "Als ik mijn kinderen wegbreng of ophaal net als alle andere ouders dan kunnen wij wel besmet worden dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen", zegt Telderman.

Protocol

In het protocol dat is gemaakt voor alle basisscholen staat dat de ouders niet op school mogen komen en de kinderen moeten afzetten en ophalen op een aangewezen plek. Het schoolpersoneel leidt dit in goede banen. Daarnaast is het de bedoeling dat de kinderen hele dagen naar school gaan. Ze hoeven daarbij geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

