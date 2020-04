Grote brand bij garage in Hulst, woningen ontruimd

Na onderzoek van een meetploeg van de brandweer blijkt er geen asbest in het dak was verwerkt en er dus ook geen asbesthoudend materiaal is vrijgekomen bij de brand.

Woningen die in de rook staan zijn ontruimd. Het zijn veertien woningen en een loods aan de Absdaalseweg, vanaf het pand van Zaman tot aan de rotonde, aan beide zijden van de weg. Bewoners worden opgevangen in opvanglocatie in de buurt. Zoals het er nu uitziet lukt het de brandweer om de naast de garage gelegen Aldi te behoeden voor overslag van de brand.

Explosies

Er zijn nu en dan explosies te horen, die zijn afkomstig van gasflessen die in de garage staan. De naaste omgeving van het pand is afgezet. De brandweer adviseert iedereen om uit de rook te blijven. Mensen die last hebben van de rook, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Er is een NL-Alert verstuurd om omwonenden daar op te wijzen.

Beschermen naastgelegen winkel

De brandweer probeert de voorkomen dat de brand overslaat naar de naastgelegen winkel.

Grote brand bij autobedrijf in Hulst (foto: HV Zeeland)

Bij de brand staan veel mensen te kijken. De Veiligheidsregio Zeeland zegt dat mensen beter naar binnen kunnen gaan, omdat er veel rook vrijkomt. Ook is het vanwege het coronavirus niet verstandig om bij elkaar in de buurt te komen.