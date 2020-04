Leeg Bevrijdingsmuseum Zeeland, 'en dat tijdens een herdenkingsjaar'

(foto: omroep zeeland)

Het museum in Nieuwsdorp opende in oktober na een grote verbouwing de nu 4.000 m2 tentoonstellingsruimte en een Bevrijdingspark. "En een restaurant met 120 zitplaatsen binnen en 60 buiten. Dat is nu ook helemaal leeg tot zeker 20 mei", zegt Traas.

Ruimte zat in museum

Door de maatregel van de overheid moeten het Bevrijdingsmuseum Zeeland en andere oorlogsmusea veel inkomsten missen. Juist in het jaar dat Nederland 75 jaar vrijheid viert, hadden de oorlogs- en bevrijdingsmusea in Nederland gerekend op duizenden tot tienduizenden bezoekers extra. Ze hadden daarvoor ook veel geïnvesteerd.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland hoopt op veel binnenlandse toeristen om te overleven en bereidt zich voor op de toekomst. De Museumvereniging werkt op verzoek van het kabinet een protocol uit voor een heropening in de anderhalvemetersamenleving. Alle musea moeten dat protocol toepassen. Traas: "Wat mij betreft kan dat in mijn museum makkelijk, want er is hier ruimte zat, net als in een supermarkt."

Wanneer musea weer mogen openen is nog onduidelijk.