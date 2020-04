Per ongeluk een fiets 'gestolen': 'Ik dacht dat ik het fietsslot van mijn zoon doorzaagde'

De fiets van de benadeelde eigenaar, bij de politie (foto: Bas de Vries)

Eigenlijk is het de schuld van De Vries z'n zoon. Die komt op 4 maart thuis en meldt dat zijn fiets is vastgezet met een zwart kabelslot door een of andere grapjas. De Vries herinnert zich zulke grappen nog van vroeger. Gewapend met een ijzerzaag stapt hij op de scooter van zijn zoon om de fiets te bevrijden van het ongewilde slot.

'Meld je op het politiebureau'

Bij de fietsenstalling van het station in Middelburg ziet hij de fiets staan en begint te zagen. Terwijl hij dat doet, ziet hij iemand naar hem kijken. "Die zal wel gedacht hebben, wat doet die man met die ijzerzaag bij die fiets", grinnikt hij nu. Als het externe slot kapot is, licht De Vries zijn zoon in die de fiets gaat ophalen.

Niet veel later krijgt de zoon bericht van de politie. Hij wordt verdacht van vernieling van het eigendom van een ander en moet zich op het politiebureau melden. "De politie was achter onze identiteit gekomen", zegt De Vries. Hij schiet in de lach: "Wat bleek nou: had ik het slot van de verkeerde fiets doorgezaagd." Zijn zoon had vervolgens wél zijn eigen fiets gepakt. De andere fiets - die De Vries per ongeluk 'probeerde te stelen' - wordt door de politie meegenomen.

De Vries deed zijn verhaal vandaag in Zegt u het maar, een radioprogramma waarin mensen tussen 17.30 en 18.00 uur kunnen inbellen via 0118-499999:

De Vries deed zijn verhaal in de hoop de eigenaar te vinden

'Belachelijk, dezelfde oude fiets, vijf meter verderop'

De politie gelooft zijn verhaal in eerste instantie niet. "Ik bleef volhouden dat ik het slot rond de fiets van mijn zoon had doorgezaagd, totdat bij mij het kwartje viel: ik heb de verkeerde fiets gepakt. Die van mijn zoon stond een paar meter verder. Maar je gelooft het niet: exact dezelfde oude fiets - ik heb hem ooit gekregen van mijn vader - bruin, Gazelle, met een rem stang voor om te remmen, op vijf meter afstand van elkaar."

De fiets van de benadeelde eigenaar staat nog steeds op het politiebureau in Middelburg. De eigenaar kan van Bas de Vries nog een leuk presentje verwachten 'voor alle doorstane ellende'. De Vries: "Want ik heb dit toch veroorzaakt en voel me heel erg schuldig."