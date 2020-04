Goedemorgen. Branden in Hulst en onduidelijkheid over scholen en sport

In de gemeente Hulst hebben twee forse branden gewoed. In Hulst is een autobedrijf aan het Stationsplein volledig uitgebrand. Dat trok veel bekijks. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand. Er zijn explosies geweest. In de omgeving moesten mensen tijdelijk hun wonng uit.

In Nieuw-Namen is de schuur van een houtbedrijf aan de Hulsterlooweg in de as gelegd. Bij deze brand kwam asbest vrij. daarom is een deel van de straat afgezet. Twee nabijgelegen huizen werden ontruimd vanwege een hoog gehalte aan koolmonixide. De gemeente gaat vandaag aan de slag met de schoonmaak van het gebied.

Leeg schoolplein (foto: Omroep Zeeland)

Hoe scholen en verenigingen straks omgaan met versoepelde coronaregels is nog niet erg duidelijk. Gisteren was er veel en lang overleg, maar tot concrete besluiten in het nog niet gekomen. Wel is het onderwijs een eind op weg. Daar is een protocol opgesteld waar scholen mee aan de slag kunnen. De sportwereld hoopt morgen met zo'n protocol te komen.

De fiets van de benadeelde eigenaar, bij de politie (foto: Bas de Vries)

In Zegt U Het Maar was gisteren (weer eens) een bijzonder verhaal te horen. Bas de Vries belt en zegt: "Ik wil een oproep doen voor iemand die een bruine Gazelle fiets mist". Het bijna idiote verhaal is hier te lezen.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/119515/Per-ongeluk-een-fiets-gestolen-Ik-dacht-dat-ik-het-fietsslot-van-mijn-zoon-doorzaagde

De zon zal vandaag weer volop aanwezig zijn (foto: Omroep Zeeland)

Het weer.

Vandaag is het opnieuw zonnig en onbewolkt, maar later vanmiddag en vanavond ontstaat er wat hoge bewolking. Het wordt vanmiddag maximaal 22 a 23 graden en er staat een zwakke tot matige oost-noordoostenwind. Aan de kust komt er in de loop van de middag zeewind en enige afkoeling.