Visbedrijf Yerseke neemt Urks instituut over

Visbedrijf uit Yerseke neemt Urks instituut over (foto: Omroep Zeeland)

Ekofish Group staat bekend om zijn moderne manier van vissen volgens Michel Jongsma van Adri & Zoon:"Ze zetten echt in op duurzaamheid en kwaliteit. Dat willen wij natuurlijk ook. Respect voor mens en natuur zijn hierbij prioriteit. Dit bedrijf is ook echt een begrip in de visserij." Ekofish is een familiebedrijf dat al meerdere generaties actief is.

Kotter

Het Urker bedrijf heeft op dit moment een moderne kotter en binnenkort wordt er een tweede afgeleverd. Volgens Jongsma het neusje van de zalm:"De vissen worden verdoofd bij het vangen wat zorgt voor een humane manier van vangen. Daarnaast worden ze ook op een speciale manier gekoeld wat er voor zorgt dat de kwaliteit ook weer beter is als het bij de mensen op het bord komt."

Crisis

Het bedrijf uit Yerseke heeft niet overwogen om de overname stop te zetten vanwege de huidige crisis volgens Jongsma:"We waren hier natuurlijk al mee bezig. Het past bij onze ambitie en we gaan er vanuit dat mensen echt wel weer vis gaan eten als dit voorbij is dus we gaan gewoon door."