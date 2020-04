Zeeland kleurt toch (een beetje) oranje op Koningsdag

Echt gebak voor Koningsdag (foto: Omroep Zeeland)

Om een greep te doen:

In Goes klinkt om tien uur het Wilhelmus vanaf de tv-toren, gespeeld door gitarist Luc Oggel. De toren is vanaf zaterdag bijna twee weken lang oranje verlicht.

In Hoedekenskerke zingen twee zangers het Wilhelmus vanaf de dorpstoren. Later op de dag is er een hoedjesjacht, geïnspireerd door de berenjacht die de laatste weken erg populair is.

Uit volle borst

Maar er zijn meer creatieve geesten aan het werk. De Oranjevereniging Kloetinge lanceerde eerder al de oproep om massaal het Wilhelmus te gaan zingen. Er is een oproep gedaan om om 10.00 uur 's morgen uit volle borst het volkslied aan te heffen, bij de voordeur, in de tuin of op het balkon.

In de gemeente Kapelle streamen de Oranjeverenigingen live op Facebook een aubade. Horecazaken in Vlissingen bezorgen op Koningsdag gratis soep bij zeventig-plussers. De ouderen moeten zich daarvoor op de toch bijzondere dag wat minder eenzaam voelen.

Website voor thuis

De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen heeft een speciale website gemaakt voor het vieren van Koningsdag in eigen huis. Op www.koningsdagthuis.nl kan iedereen volgens de bond online samenkomen om het oranjegevoel van Koningsdag ook nu te beleven.

Lees ook: