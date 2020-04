Antwan Tolhoek zit niet stil ondanks de coronamaatregelen

Antwan Tolhoek op weg naar de ritzege in de Ronde van Zwitserland (foto: Orange Pictures)

De ZLM Tour die voor een deel in Zeeland zou worden gereden, is verzet naar volgend jaar. Maar de organisatie probeert de wielerliefhebbers toch bezig te houden. Morgenavond (vrijdag) is daarom een wielercafé op poten gezet. Bekende renners zoals Tolhoek en Sam Oomen, maar ook oud-renners als Bram Tankink en Laurens ten Dam werken mee.

Virtueel koersen

Antwan Tolhoek is ook op de fiets actief. Het doet mee aan de virtuele Giro 2020. Een wedstrijd op rollen die is georganiseerd als alternatief voor de 'echte' Giro die is uitgesteld tot een nog onbekende datum in het najaar.

In virtuele Giro worden zeven etappes afgelegd op de rollen. De ritten van ongeveer 30 kilometer zijn gebaseerd op echte etappes van de Giro. De ene keer is dat de finale van een rit, de andere keer een pittige beklimming halverwege. Voor het klassement wordt bekeken welke ploeg het beste presteert.

In de tweede etappe finishte Tolhoek gisteren als beste Nederlander op de negende plaats na een rit over 32,7 kilometer met 980 hoogtemeters. Zijn ploeg, Jumbo-Visma, staat nu op de zevende plaats in het klassement dat wordt geleid door Astana.

Zaterdag is de volgende etappe, een 25,9 kilometer lange rit van Udine naar San Daniele del Friuli met 550 hoogtemeters. De zevende en laatste rit is op 9 mei.

