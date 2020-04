'Maak van Machinefabriek een Rijksmuseum aan de Schelde'

Na een verbouwing zou het nieuwe Rijksmuseum Schelde, of het Rijksmuseum aan de Schelde al in 2024 open kunnen. De collectie zou kunnen bestaan uit wat andere Rijksmusea in hun kelders hebben liggen. "De depots liggen vol. Daar is kunst toch niet voor gemaakt", vindt Veraart.

Louvre

Veraart is geïnspireerd door museum De Fundatie in Zwolle; een museum met moderne kunst en andere tentoonstellingen in een historisch gebouw in de stad. "Maar er zijn ook andere inspiratiebronnen. Het Louvre heeft bijvoorbeeld een dependance in het noorden van Frankrijk geopend, waar daar een lelijk, suf provinciestadje uit het slop is getrokken. Vlissingen is niet lelijk en niet suf, maar te weinig mensen weten dat!"

Stad mist reuring

Een fikse investering in een museum in Vlissingen maakt wat Veraart betreft onderdeel uit van het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne. Het museum zou van Vlissingen een aantrekkelijke stad moeten maken, waar mensen op afkomen, betoogt Veraart. De stad mist straks de reuring van 1800 mariniers, waarvan een belangrijk deel hier uiteindelijk met hun gezinnen was komen wonen, werken en recreëren. "Als je die economische ontwikkeling wil evenaren, moet je om dit soort bedragen durven vragen, en gaat het niet om dubbeltjes", aldus Veraart.

Ton Veraart van de D66-fractie in Provinciale Staten van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De plannen voor een aantrekkelijk museum dat veel mensen naar de regio moet trekken, doet denken aan het Voetbalmuseum in Middelburg. Dat werd ook gezien als en grote publiekstrekker, maar stierf uiteindelijk een stille dood. Een RMS is en ander verhaal, stelt D66. "Door er een Rijksmuseum van te maken, en het Rijk dus ook de exploitatie van het RMS in handen te geven, ben je niet afhankelijk van een groep particuliere enthousiastelingen, of van de opbrengst van de kaartverkoop."