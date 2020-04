Brandstichting in zendmast Vlissingen: 'schade aanzienlijk'

Ook in Veldhoven werd brand gesticht in een zendmast. Daar werd een tijdelijke zendmast gebouwd. (foto: ANP)

De brand in de zendmast werd rond 1.15 uur gemeld. Tot 4.00 uur heeft de politie onderzoek naar de brand gedaan. Uit dat onderzoek bleek dat de schade aan de zendmast aanzienlijk is.

112 bellen bij verdachte situatie

De politie is op zoek naar mensen die afgelopen nacht iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Zwanenburgseweg. Ook roept de politie op om meteen 112 te bellen als er een verdachte situatie bij een zendmast voordoet.

In Nederland is deze maand al verschillende keren brand gesticht in zendmasten. Vermoed wordt dat het motief van de brandstichters te maken heeft met de uitrol van het 5G-netwerk. Actievoerders vrezen dat die straling slecht is voor de gezondheid en het coronavirus verspreid, ook al is daar geen enkel bewijs voor.

Aanval op hulpdiensten

Minister Grapperhaus heeft geen goed woord over voor brandstichtingen in zendmasten. Aan NOS laat hij weten dat het een "aanval op onze hulpdiensten en daarmee onze samenleving" is. Hij zegt dat het levensgevaarlijk is, omdat zendmasten nodig zijn om hulpdiensten te kunnen bellen.

Het Zeeuws Platform Stralingsrisico wil niets weten van brandstichting in zendmasten en distantieert zich van complottheorieën dat de nieuwe zendtechniek 5G iets met het coronavirus te maken heeft. "Er is geen bewijs voor en in Nederland staan er nauwelijks of geen masten waar geen 5G in zit."

