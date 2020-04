JVOZ drie jaar langer opleidingspartner van Sparta Rotterdam: 'Omdat het rendement oplevert'

Dolf Roks, hoofd jeugdopleiding van Sparta en één van de oprichters van de JVOZ, is duidelijk over de reden dat zijn club graag wil samenwerken met de Zeeuwse jeugdopleiding. "Omdat het rendement oplevert. De JVOZ levert bij Sparta heel veel spelers op die het eerste elftal halen".

Makkelijker scouten

De JVOZ maakt het werk van Roks een stuk makkelijker. Sparta Rotterdam is - net als alle betaaldvoetbalorganisaties (bvo's) - altijd op zoek naar spelers die in de opleiding kunnen komen. "JVOZ haalt de talenten uit de hele provincie naar Vlissingen. Dat is voor ons makkelijker scouten", legt Roks uit.

Ook bij de JVOZ zijn ze tevreden over het verlengen van de samenwerking. "Het is een compliment voor hoe we bezig zijn", zegt Niels Slager, hoofd jeugdopleiding bij de JVOZ. "We hebben de afgelopen periode echt stappen gemaakt en daar hebben we met z'n allen heel hard aan gewerkt." Slager noemt de verlenging dan ook 'een succesje'.

Slager weet wel wat de samenwerking tussen de Zeeuwse voetbalorganisatie en de Rotterdammers de eredivisionist oplevert. "Goede spelers. Zeeuwse talenten gaan naar Sparta", zegt Slager resoluut. "We hopen echt een springplank te kunnen zijn naar bvo's, met Sparta op 1."

De samenwerking tussen Sparta en JVOZ op het gebied van vrouwenvoetbal stopt wel (foto: Carla Vos)

Gesprekken met andere clubs

Ondanks dat de verhoudingen met Sparta de afgelopen jaren goed waren, heeft de JVOZ wel gepraat met andere clubs om als samenwerkingspartner aan de slag te gaan. "Je moet je altijd oriënteren wat het beste is voor de opleiding", legt Slager uit. Verder dan oriënterende gesprekken is het nooit gegaan, voegt Slager daar aan toe.

De bekendste speler die via de JVOZ in het eerste van Sparta terecht kwam, was Rick van Drongelen uit Axel. Hij verdiende in Rotterdam een mooie transfer naar HSV in Duitsland. Op dit moment klopt Levi Bouwense uit Goes op de deur van het eerste elftal van de Kasteelclub. "Als Levi blijft doen wat hij doet, gaat hij zeker het betaald voetbal halen. Daar twijfel ik geen moment aan", zegt Roks over Bouwense.

Toch kan het hoofd jeugdopleidingen nog niet zeggen wanneer Bouwense een plekje in het eerste van Sparta krijgt. Roks: "Als je het aan Levi vraagt, had die kans er allang moeten zijn." Volgens Roks moet Bouwense in aanloop naar het volgend seizoen zijn kwaliteiten laten zien om een plekje in de selectie af te dwingen.

Vrouwenvoetbal

Eerder deze maand werd wel bekend dat de samenwerking tussen de JVOZ en Sparta Rotterdam op het gebied van het vrouwenelftal stopt. De overeenkomst loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd.

