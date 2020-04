Stichting wil verbod op vislood: 'schadelijk voor mens en dier'

Sportvisserij Nederland zet zich ook al jaren in om de bewustwording over loodvrij vissen bij sportvissers te vergroten. Het stimuleren van het gebruik van loodvervangers is hierbij een belangrijke factor. Maar dit gaat moeizaam. Het gebruik van loodvervangers was in 2018-2019 nog maar zo'n drie procent in zoet water en zes procent in zout water. Er moeten volgens Sportvisserij Nederland dus nog flinke stappen worden gezet.

Looddampen

Sportvissers kunnen op verschillende wijzen in aanraking komen met lood en de bijbehorende gezondheidsrisico's. Bijvoorbeeld door de dampen die vrijkomen bij het zelf gieten van lood voor het maken van werpgewichten, het dichtbijten van loodkogeltjes en het per ongeluk inslikken van kleine loodgewichten.

Uit cijfers van Wageningen Marine Research (WMR) blijkt dat sportvissers naar schatting jaarlijks zo'n 30 ton lood verliezen. Zeven ton lood blijft achter in zoet water, 23 ton in zout water. Lood hoopt zich op in de voedselketen. Dat betekent dat vissen het meeste lood verzamelen en wij eten die vervolgens op. Naast dat lood giftig is voor de flora en fauna in het water, is lood ook voor mensen extreem giftig. De World Health Organization (WHO) bestempelt lood als een van de tien meest gevaarlijke chemicaliën voor de volksgezondheid.

De reden dat veel sportvissers nog steeds lood gebruiken heeft volgens Lobee te maken met het feit dat vissers over het algemeen vrij traditioneel zijn. "Maar lood is ook erg goedkoop, het is makkelijk toepasbaar, heeft een hoog soortelijk gewicht en is makkelijk zelf te verwerken."

Gezondheidsrisico's

Lood heeft onder andere negatieve effecten op de hersenontwikkeling, het zenuwstelsel en het leervermogen. Ook kan het zorgen voor bloedarmoede, hoge bloeddruk, verminderde nierfunctie en schade aan de voortplantingsorganen.

Lood om mee te vissen (foto: Omroep Zeeland)

In 2018 hebben verschillende organisaties, waaronder Sportvisserij Nederland, de Rijksoverheid en Natuurmonumenten een overeenkomst ondertekend, de zogenoemde Green Deal sportvisserij loodvrij. De instanties streven ernaar dat het gebruik van lood, inclusief het zelf verwerken van lood, in 2027 niet meer voorkomt. Het doel is om het loodgebruik in de sportvisserij in 2021 al met 30 procent te reduceren.

Lobee vindt de Green Deal een prima initiatief, maar heeft moeite met de doelstelling. "Ik vind ergens naar streven niet genoeg, dat is te vrijblijvend. Nogmaals, het moet gewoon verboden worden. En dat zou door de waterkwaliteitsbeheerders gehandhaafd moeten worden."

De Europese commissie (foto: Omroep Zeeland)

Naast de Green Deal zijn er ook ontwikkelingen op Europees niveau. De Europese Commissie heeft het European Chemical Agency (ECHA) opdracht gegeven om binnen 12 maanden met een voorstel te komen voor het gebruik en in de handel brengen van lood in munitie en hengelsportmateriaal. Besluitvorming vindt volgens de huidige planning plaats in 2022.