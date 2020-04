Afhaalservice in Zeeuwse bibliotheken, boeken drie dagen in quarantaine

De afhaalservice wordt in Middelburg dinsdag geopend en de klant kan dan via de website een formulier invullen met drie boeken die hij of zij wil lenen. "Wij doen er dan alles aan om het boek in de tas te stoppen, maar het kan zijn dat de titel niet aanwezig is of is aangevraagd door een ander. Dan zoeken we op basis van het genre een alternatief boek uit", vertelt coördinator dienstverlening, Esther van den Bosch.

Aparte ruimte

De boekenkast met de reserveringen staat niet in de bibliotheek, maar in een aparte ruimte zodat de klant gescheiden blijft van het personeel. "De klant hoeft de boeken ook niet meer te scannen want die staan al op hun pas. Per mail krijgen ze een tijdblok wanneer ze het boekenpakket kunnen ophalen. Op het boekentasje zit een sticker met naam en de datum waarop de boeken weer moeten worden teruggebracht", zegt Van den Bosch.

De eerste reserveringen staan al klaar bij de afhaalservice in de bibliotheek in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Maximaal kunnen er per reservering drie boeken worden uitgeleend. Ophalen kan in een tijdblok van dertig minuten. Per half uur worden er tien mensen ingedeeld. Als er al iemand in de hal staat is het de bedoeling dat de volgende buiten blijft wachten op anderhalve meter afstand. Ouderen boven de 65 jaar krijgen een telefoontje en kunnen gebruik maken van de bezorgservice.

Brievenbus

Teruggebrachte boeken kunnen elk moment in de brievenbus aan het pand worden ingeleverd. "Die zetten we dan op een kar en daar blijven ze drie dagen in quarantaine. Ze worden niet gereinigd. Zowel leden als niet-leden kunnen ook gebruik maken van e-books en luisterboeken die online staan", aldus Van den Bosch.