Lonink denkt aan versoepeling coronamaatregelen in recreatiesector

Rust op het strand in Breskens (foto: Dick Maters)

Lonink zegt dat het niet makkelijk is een besluit te nemen. Pas na overleg met de Zeeuwse burgemeesters en de sector komt er een besluit. "Het is in Zeeland moeilijker dan in de rest van Nederland, omdat wij in verhouding tot onze bevolking een geweldige grote hoeveelheid toeristen hebben. Normaal zouden er in deze tijd al rond 250.000 toeristen zijn, komende maand 400.000, een verdubbeling van wat er woont in Zeeland."

Druk op de zorg

Om de maatregelen te kunnen versoepelen wordt onder meer gekeken naar het aantal bezette IC-bedden en de druk op de zorg. Maar dat is niet het enige, vertelt Lonink. "Mensen moeten ook terechtkunnen voor hun hart, voor kanker, voor een dermatoloog, voor alles."

Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Lonink is er nu wat ruimte om de maatregelen te versoepelen, maar hoe dat eruit gaat zien wordt morgen besloten. "We willen kijken welke druk Zeeland aankan en of de sector daar net zo over denkt." Zeker is wel dat Zeeland niet in één keer weer helemaal opengaat voor toeristen.

Kans op een nieuwe piek

"We denken dat er ruimte is en daar praten we over met de sector", zegt Lonink. Volgens de voorzitter van de veiligheidsregio denkt de sector goed mee. "De sector pakt de verantwoordelijkheid en zegt: als we helemaal opengaan, denken we dat er een piek komt."

Want ook de sector weet dat nieuwe besmettingen op de loer liggen. "De zorgsector wordt dan zwaar belast en we hebben kans op een nieuwe piek in juli in augustus en dat willen we niet."

Hoop op versoepeling

Ondernemer Sebastiaan Keijmel hoopt op versoepeling, zodat hij binnenkort onder voorwaarden weer vakantiehuisjes kan verhuren. Keijmel verhuurt met zijn bedrijf Verhuurcentrum Breskens zo'n 130 vakantiehuisjes. Normaal gesproken heeft hij het in deze tijd van het jaar druk met binnenkomende boekingen, de afgelopen tijd is hij vooral bezig geweest met het verwerken van annuleringen.

Sebastiaan Keijmel van Verhuurcentrum Breskens controleert of alle toeristen vertrokken zijn (foto: Omroep Zeeland)

Als hij niet snel vakantiehuizen kan verhuren, ziet hij de toekomst somber in. "Als deze coronamaatregelen blijven, dan denk ik dat een heleboel bedrijven in deze business het zwaar gaan krijgen", vertelt hij. "Wij staan er financieel goed voor, maar het hakt er wel in. We gaan het niet langer dan een jaar volhouden op deze manier."