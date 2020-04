Bewoners verzorgingshuis doen in video groeten aan familie: 'Ik hoop dat we elkaar naderhand nog eens zien' (foto: SVRZ/Percy's)

Hoe is het voor ouderen om tijdens de coronacrisis in een verzorgingshuis te zitten zonder familie en vrienden in levende lijve te kunnen zien? Bewoners van 't Gasthuis in Middelburg hebben een videoboodschap opgenomen waarin ze de groeten doen aan bekenden.

De video's zijn opgenomen door videobedrijf Percy's in Middelburg. In de video staan de bewoners van 't Gasthuis op het balkon terwijl ze de groeten overbrengen.

Mijn grote wens

"Ik wil de groetjes overbrengen aan mevrouw Geense en haar dochter uit Goes", begint een bewoner zijn verhaal. "Met mij gaat alles goed en ik hoop dat alles weer normaal mag worden en dat ik weer snel buiten mag lopen. Dat is mijn grote wens."

Een man doet vanaf zijn balkon de groeten aan zijn kinderen en kleinkinderen. In de video is goed te zien hoe onzeker hij over de toekomst is. "Ik hoop dat we elkaar naderhand nog eens een keer zien." Een bewoonster ziet ondanks de crisis toch nog lichtpunten. "We worden gelukkig nog wakker in ons eigen bed."

'Reuze naar m'n zin'

Ook mevrouw Tevel is positief gestemd. "Ik zit in 't Gasthuis waar ik het reuze naar m'n zin heb. Ik groet jullie en bedank jullie voor de kaarten en post die ik krijg. Jullie ook het beste gewenst, tot een volgende keer!"

In de video blijkt ook dat het balkon van 't Gasthuis de ideale plek is om uit volle borst te zingen. "Behalve de groeten doen, wil ik ook een lied zingen, mag dat?" Daar is de videomaker niet te beroerd voor. En dus zet de bewoner in: "Als de klok, van Arnemuiden."