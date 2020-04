Oud-eigenaar Hedwigepolder krijgt 21 miljoen euro, maar wil nog steeds polder terug

Gery de Cloedt met zijn paard in de Hedwigepolder - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

"Daar heeft hij voor gevochten en dat is nog steeds z'n intentie", zegt Mieras, die ook aangeeft dat dat 'lastig' is. De Cloedt is altijd tegen de ontpoldering van zijn Hedwigepolder geweest. Na vele rechtszaken viel het kwartje begin 2018 in het voordeel van de Nederlandse overheid.

De rechtbank in Middelburg heeft nu bepaald dat De Cloedt voor de onteigening van zijn grond 20.950.040 euro krijgt. De Cloedt is hier niet tevreden over. Hij vindt dat het in deze zaak niet om reguliere, op zichzelf staande, onteigende landbouwgrond gaat. "De Hedwige moest ontpolderd worden vanwege belangen van België en de haven in Antwerpen", zegt zijn advocaat Jan Frans de Groot.

"Het maakt deel uit van een groter geheel." De Cloedt vindt dat zijn grond meer waard is, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hoogstwaarschijnlijk gaat De Cloedt in cassatie, verwacht zijn advocaat. In dat geval buigt de Hoge Raad zich over de zaak om te onderzoeken of het gerechtshof zich aan het recht en de procesregels heeft gehouden. Als daar fouten in gevonden worden, moet de zaak opnieuw.

De Hedwigepolder

De Hedwigepolder is in 1907 ingepolderd en werd vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet vanuit de politiek en door bewoners besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied van zo'n 300 hectare terug te brengen.

