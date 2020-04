'Loodvrij vissen op het Veerse Meer, het kan wél'

John Kesteloo heeft een aantal vissen gevangen (foto: John Kesteloo)

Volgens Kesteloo is het algemeen bekend dat lood erg giftig is en schadelijk voor mens en dier. "Je wilt toch niet, wanneer je regelmatig een visje eet, op latere leeftijd komen te overlijden aan een loodvergiftiging?"

Geen verschil met echt lood

Voor Kesteloo was dat reden genoeg om over te stappen op loodvervangers. Hij heeft aan boord een hele kist met loodvervangers en legt z'n klanten uit waarom hij geen lood meer gebruikt. Hij biedt ze de mogelijkheid om het ook te proberen. "Over het algemeen blijkt dan dat ze makkelijk overstag gaan en dat ze eigenlijk geen verschil ervaren."

Ik hoop dat er uiteindelijk een verbod komt op het gebruik van lood." John Kesteloo, sportvisser

Als ze willen krijgen de sportvissers aan het eind van de dag ook nog een paar loodvervangers mee naar huis om het ook in andere situaties te proberen. "Ik hoop dan natuurlijk dat ze voor altijd gebruik gaan maken van deze loodvervangers en het lood in hun kist laten zitten."

Een aantal milieuvriendelijke loodvervangers (foto: Stichting Schoon Water)

Kesteloo begrijpt overigens wel dat er onder sportvissers nog steeds veel weerstand is om over te stappen op loodvervangers. Het heeft volgens hem alles te maken met de kostprijs. "Het is duurder en je raakt regelmatig wat kwijt in het water. Er moet dus op grotere schaal worden geproduceerd, waardoor het goedkoper wordt om met loodvervangers te gaan vissen."

Breed draagvlak

Kesteloo is blij dat Sportvisserij Nederland en de Rijksoverheid in 2018 de Green Deal hebben ondertekend en naar een loodvrij Nederland streven in 2027. "Ik vind het een mooi initiatief. Individueel kan je wel wat doen, maar het is goed als het een breder draagvlak heeft. En Sportvisserij Nederland is de aangewezen organisatie om hierin de leiding te nemen."

Hij hoopt wel dat er uiteindelijk besloten wordt om het gebruik van lood te verbieden in de sportvisserij. "Maar dat kan Nederland niet alleen voor elkaar krijgen. Ik denk dat zo'n verbod in Europees verband geregeld moeten worden."

Sportvissers op Het Veerse Meer vissen met loodvervangers (foto: John Kesteloo)

