Zeeuwland denkt mee met huurders die verhoging niet kunnen betalen

Woningen van Zeeuwland (foto: Omroep Zeeland)

Vanaf 1 juli gaat de woningcorporatie de huren verhogen. Dat gaat Zeeuwland doen met 2,6 procent, wat gelijk is aan het inflatiecijfer. Omgerekend is dat gemiddeld vijftien euro per huishouden. Vanuit de Tweede Kamer is een beroep gedaan aan de huurcorporaties in Nederland om die verhoging niet te door te voeren, maar daar geeft Zeeuwland geen gehoor aan. "Dan zou je heel veel mensen die het niet nodig hebben een heel klein cadeautje geven", legt directeur Marco van der Wel uit. "Wij gebruiken dat geld liever om de mensen te helpen die dat echt nodig hebben."

Daarom wordt van de 25 personen die zich gemeld hebben voorlopig niet verwacht dat ze hun huur betalen. "Als er na de coronacrisis weer inkomen is dan kijken we met hen hoe we de huurachterstand in kunnen lopen", zegt Van der Wel.

Marco van der Wel, Zeeuwland (foto: Omroep Zeeland)

Niemand die op dit moment een woning huurt bij Zeeuwland hoeft volgens Van der Wel bang te zijn dat ze hun woning uitgezet worden. "We gaan niemand uit huis zetten die door corona in problemen is gekomen. Daar hoeft niemand voor te vrezen."

Directeur Zeeuwland helpt de huurders die in de problemen zitten