Goedemorgen! Begin van de Ramadan en komen er versoepelingen voor recreatiesector?

Het begin van de Ramadan, er is een zeldzame rouwbij gevonden in Middelburg en komen er versoepelingen voor recreatiesector? Jan Lonink beslist dat vandaag.

Al Rahman Moskee (foto: Omroep Zeeland)

Voor moslims begint vandaag de Ramadan, de tijd van vasten, bezinning en verbroedering. Normaal gesproken komen gelovigen in deze tijd 's avonds samen in de moskee om te bidden, elkaar te ontmoeten en te steunen. Maar door de coronacrisis is dat niet mogelijk dit jaar en dat valt veel moslims zwaar.

Zeldzame bij

Een bijzondere vondst in de voortuin van Jeroen van Genk uit Middelburg. Bij de voordeur ontdekte hij daar de bruine rouwbij. Die is speciaal, want dit soort bij is de afgelopen jaren maar een aantal keer gezien in Zeeland.

Gery de Cloedt doet boekje open over Hedwigepolder (foto: Omroep Zeeland)

Gery de Cloedt, oud-eigenaar van de Hedwigepolder, krijgt 21 miljoen euro van de Nederlandse Staat als schadevergoeding. Dat heeft de rechtbank in Middelburg bepaald. De Cloedt is niet tevreden met deze uitkomst. "Hij wil geen geld", zegt zijn jurist Hans Mieras. "Hij wil zijn polder terug." De ontpoldering van de Hedwigepolder is ondertussen al in volle gang.

Versoepeling voor recreatiesector?

Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, denkt dat er ruimte is voor versoepelende coronamaatregelen voor de recreatiesector. Wat er precies gaat veranderen, wordt vandaag bekendgemaakt.

De bedjes in Vlissingen blijven nog opgestapeld (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer:

Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af. Landinwaarts komen er enkele mistbanken voor.

Vanmiddag breekt de zon door en loopt de temperatuur op tot maximaal 19 graden.