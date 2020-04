Film by the Sea gaat door, maar 'het zal niet zijn zoals de voorgaande jaren'

artistiek directeur Film by the Sea (foto: Omroep Zeeland)

Voorwaarde voor het doorgaan van het festival is wel dat CineCity in Vlissingen, waar het festival elk jaar gehouden wordt, weer open mag. "Als de bioscoop open is, gaan wij een festival organiseren", aldus Doense. Hoe het festival er in september uit zal zien, weet Doense nog niet. "Het zal niet de Film by the Sea zijn zoals de voorgaande jaren", zegt de festivaldirecteur.

Een jaar uitstellen was volgens de festivaldirecteur geen optie. "Je moet je ergens aan vastklampen", legt Doense uit. Een groot deel van de voorbereiding voor dit jaar is al gedaan en Doense en zijn team willen ook niet 'lethargisch zitten wachten wat er gebeurt'. Doense: "We moeten gewoon houvast ergens aan hebben."

De bioscopen hebben deze week een protocol vastgesteld waarin onder andere staat dat de zaal maar voor dertig procent gevuld mag zijn en dat publiek zo min mogelijk met elkaar in aanraking komt. Volgens Doense is dat in de Vlissingse bioscoop goed te realiseren. "De hele infrastructuur van CineCity is eigenlijk optimaal voor deze strenge regelgeving." Dat komt volgens de festivaldirecteur onder andere door de grote zalen van de bioscoop en doordat het publiek door verschillende ingangen de zalen kunnen betreden en verlaten.

Gedeelte van het festival online

Jaarlijks bezoeken zo'n 35.000 mensen het filmfestival in bioscoop CineCity in Vlissingen. Zoveel zullen het er dit jaar in ieder geval niet zijn. Doense verwacht dat het festival dit jaar driekwart minder bezoekers zal trekken. "Daar staat tegenover dat we vergevorderde plannen hebben om een gedeelte van het festival online te laten plaatsvinden", zegt Doense. "En er zijn ook nog plannen om op andere plekken waar veel ruimte is ook nog iets te doen met andere partijen." Die plannen bevinden zich nog een in heel pril stadium, voegt Doense daaraan toe.

Film by the Sea vindt dit jaar vanaf 11 september. Het verbod op evenementen in verband met het coronavirus loopt naar verwachting op 1 september af, maar ook in september zullen er nog coronamaatregelen van kracht zijn, verwacht de festivaldirecteur.