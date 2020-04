Isabel Provoost deelt nieuw nummer: 'Dit is wat ik wil maken'

🚨 VANAVOND 00:00 NEW RELEASE “HEARTBEAT”!!! 🚨Check it out guys! Ben benieuwd wat jullie ervan zullen vinden. Afgelopen jaar ben ik samen met mijn band het traject van @popaanzee in gegaan. Samen met onze pop aan zee coach @rachellouisemusic hebben we hard gewerkt en ik ben enorm dankbaar voor al haar hulp! ❤️ We hebben ontzettend veel geleerd en zijn er vooral achtergekomen wat onze stijl is en van wat voor muziek wij het gelukkigst worden. Eigenlijk zou onze EP vorige week uitkomen, maar vanwege het coronavirus is dit uitgesteld. Maar dit betekent natuurlijk niet dat we niet met nieuwe muziek komen en vandaar dat we Heartbeat uitbrengen! Het is een persoonlijk liedje die voor mij veel betekent. Thanks @jarmomusiq voor het samenwerken ❤️ Ik hoop dat jullie hem net zo tof vinden als dat wij hem vinden! Nou stay tuned en liefs van mij ❤️ - 📸 @veerleverheijen