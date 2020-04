Topman Dow neemt afscheid: 'Ik wilde kok worden, maar de chemiewereld is een leuk alternatief'

In 1999 komt Hovestad vanuit Amersfoort bij het chemiebedrijf in Terneuzen werken. Hij is net afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht als chemicus. Samen met zijn vrouw en vier kinderen gaat hij in Sint-Jansteen wonen. Iets wat hij eigenlijk niet wil, want hij ziet Zeeuws-Vlaanderen als 'het einde van de wereld'. Bovendien wil hij eigenlijk kok worden. Maar alles loopt anders. "Ik ben op de mavo begonnen en wist destijds vooral wat ik niet wilde doen. Ik vond natuurkunde niet leuk en had geen talenknobbel. Ik wilde vroeger kok worden zodat ik iets met mijn handen kon doen. Dat is niet gelukt, maar de chemiewereld is een leuk alternatief."

Naar Hoofdplaat

Na tien jaar gaat Hovestad voor hetzelfde concern in België werken. Daarna krijgt hij opnieuw een andere baan binnen Dow, maar dan in Duitsland. In 2016 komt hij terug naar Zeeuws-Vlaanderen en gaat als vestigingsmanager van de fabriek in Terneuzen aan de slag. Samen met zijn vrouw betrekt hij een huis in Hoofdplaat. "Toen we terugkwamen viel ons oog op een huis in Hoofdplaat. Het is een leuk dorp, alle gemakken zijn aanwezig; een bakker, een kapper en een restaurant om lekker met vrienden te eten. Het is een leuke, rustige omgeving. Eigenlijk was één plus één drie, zeg maar."

Zwak voor Duitsland

Na bijna vier jaar zit zijn tijd er opnieuw op in Terneuzen. Sinds kort werkt hij in het Noord-Duitse Stade op een gelijkaardige fabriek van Dow als vestigingsmanager. Zelf had hij nog wel even in Zeeuws-Vlaanderen willen blijven. "Die keuze maak je vaak niet zelf op ons niveau. Op een bepaald moment komt de vraag: Wat wil je nu gaan doen? Ik had altijd al een zwak voor Duitsland. Het is een fabriek die vergelijkbaar is met die van Terneuzen, maar dan met andere producten. Ik vind dit een mooie uitdaging, maar ik vind persoonlijk dat ik iets te kort in Terneuzen heb gezeten. Ik vind dat je als fabrieksleider pas na na vier jaar goed in je rol zit, omdat je dan makkelijker naar de provincie stapt of andere instanties."

Het is makkelijk om vestigingsmanager te zijn van Dow: lintjes doorknippen, een etentje hier en daar... dat kan iedereen. Maar in moeilijke tijden moet je er ook staan. " Neldes Hovestad

Toch kijkt hij met een goed gevoel terug op zijn ietwat korte carrière, voornamelijk op de band met zijn collega's: "Ik ben heel erg blij met de trots die onze medewerkers uitstralen op het fabrieksterrein. Door weer en wind trotseren zij elke dag de fabriek." Andere hoogtepunten zijn volgens Hovestad de investeringen die Amerika heeft gedaan in zijn fabriek, de overname van stroom- en stoomproducent Elsta, het minimaliseren van het aantal bewegingen op het terrein om ongelukken te voorkomen en als kers op de taart: de opening van het Diamond Centre, het nieuwe hoofdkantoor.

Dit is hoe het hoofdkantoor van Dow ervan binnen uitziet (foto: Omroep Zeeland)

Maar er zijn ook dieptepunten. Zo hoopte Hovestad in 2018 een nieuwe plasticfabriek te krijgen op zijn terrein. Maar die is er nooit gekomen. "Dat is natuurlijk jammer voor onze medewerkers. Maar de afgelopen jaren hadden we het druk met de splitsing van Dow en Dupont en lag onze focus op verduurzaming. Dan moet je af en toe een beslissing durven maken en bepaalde projecten even in de ijskast zetten. De plasticfabriek was zo'n project, maar ik geloof dat over een jaar of vier de plasticfabriek weer uit de ijskast komt."

Dodelijke ongevallen

Daarnaast gebeuren er onder zijn bewind twee dodelijke ongevallen. De laatste vond in oktober 2019 plaats tijdens een grote onderhoudsstop. Een gebeurtenis die hem niet in de koude kleren is gaan zitten. "Veiligheid staat bij ons hoog in het vaandel en als je dan twee dodelijke ongevallen meemaakt, is dat natuurlijk niet leuk. Je wil dat iedereen veilig thuiskomt na een werkdag. Het is makkelijk om vestigingsmanager te zijn van Dow: lintjes doorknippen, een etentje hier en daar... dat kan iedereen. Maar in moeilijke tijden moet je er ook staan. Dan ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en dan moet je er staan voor je personeel. Dat handel je niet af met een mailtje. En laten we eerlijk zijn, zulke dingen neem je zeker mee naar huis."

Maar ik heb wel altijd duidelijk willen maken dat ze na tien jaar terug kunnen komen naar deze regio, omdat het helemaal niet zo gek is om in deze mooie omgeving te wonen, met een gezinnetje." Neldes Hovestad

Met zijn vertrek naar Stade legt Hovestad ook zijn voorzitterschap van VNO-NCW neer. Als belangenbehartiger van de Zeeuwse ondernemers maakte hij zich de afgelopen jaren sterk voor het aantrekken van goed personeel naar de regio. Een probleem dat ook bij Dow speelt. Het feit dat Hovestad zelf ooit naar Zeeuws-Vlaanderen is gekomen met enige twijfelingen, neemt hij mee om anderen te overtuigen.

'Het houdt niet op bij de grens'

"We hebben zelf vier kinderen. Die groeien toch anders op dan wij zoveel jaar geleden. Je hoeft tegenwoordig niet meer op dezelfde plek te wonen, werken of studeren. Je kan alle kanten op. Maar ik heb wel altijd duidelijk willen maken dat ze na tien jaar terug kunnen komen naar deze regio, omdat het helemaal niet zo gek is om in deze mooie omgeving te wonen met een gezinnetje."

Er liggen volgens hem genoeg kansen voor Zeeland als het gaat om het werven van personeel. Zolang gemeentes verder kijken dan alleen hun eigen gebied en meer samen optrekken. "Ook in Vlaanderen ligt er een potentieel. Het houdt niet op bij de grens."

Eerste vrouwelijke baas voor Dow (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen is zijn vervanger begonnen in Terneuzen: de Ierse Bridget Sparrow. In feite ruilen de twee van baan. "Sparrow is een intelligente dame die niet veel tips meer nodig heeft. Het enige wat ik haar mee wil geven is: luister naar de werknemers in het veld daar steek je veel van op. Je kunt niet alle problemen oplossen. En als je aan het einde van de rit een klein woordje Nederlands spreekt, heeft ze de harten van de Zeeuwen zo gewonnen."

De Duitsers zijn hem niet vreemd

Zelf denkt hij het ook wel te gaan redden in Duitsland: "Ik denk dat ik redelijk goed weet hoe de Duisters tikken. Het zijn fijne collega's en we zien ze hier in Zeeland natuurlijk ook genoeg. Als ik in Breskens een biertje bestel, word ik geregeld in het Duits aangesproken. We voelen ons goed thuis op beide locaties." Helemaal afscheid nemen van Zeeland doet Hovestad bovendien niet. Hij houdt zijn huis in Hoofdplaat aan en gaat op zoek naar een huurappartement in Stade. In Terneuzen zijn ze dan ook nog niet van hem af: "Ik zal nog geregeld mijn neus laten zien op mijn oude werkplek."