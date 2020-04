Recordaantal lintjes in Zeeland: niet opgespeld maar opgebeld

Oranje lintje per telefoon (foto: Omroep Zeeland)

Telefonisch of niet, het aantal van 124 is een record. Gemiddeld worden er in Zeeland circa 100 koninklijke onderscheidingen opgespeld, met in 2009 een uitschieter naar 111. Daar gaat de Lintjesregen 2020 ruimschoots overheen.

In sommige gemeenten met veel lintjes, zoals in Goes, is de burgemeester gisteren al begonnen met bellen, omdat hij anders tijd tekort kwam voor zijn 22 telefoontjes.

Officier

Veruit de meeste onderscheiden betreffen nieuwe 'Leden' van Oranje-Nassau. Zestien Zeeuwen mogen zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Twee Zeeuwen zijn per koninklijk besluit een graad hoger uitgekomen, want ze zijn Officier in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Dat zijn de T. Stuy in Brouwershaven en M.S.N. Verhoeff in Wolphaartsdijk.

Volledige lijst

Bekijk hier de volledige lijst per gemeente en woonplaats. Goes is met 22 onderscheidingen koploper in Zeeland, Schouwen-Duiveland staat met 19 op de tweede plaats.

Lijst niet goed te zien? Klik op deze link.

Vrouwen

Ook het aantal vrouwen dat een lintje krijgt is dit jaar een record: 37 dames bleken vandaag 'decoranda' te zijn. Ook dat is qua aantal een record voor Zeeland, maar verhoudingsgewijs is het nog steeds weinig, zelfs minder dan één derde van het totaal. Terwijl één derde in onze provincie doorgaans het gemiddelde is.

Grafiek niet te zien? Klik op deze link.

Oranje-promillage

Sinds jaar en dag bestaat er in Zeeland een duidelijk verschil tussen gemeenten met een hoog oranje-promillage en gemeenten waar weinig koninklijke onderscheidingen worden toegekend. Omroep Zeeland heeft dat promillage uitgerekend door het totaalaantal lintjess sinds 2010 per 1000 inwoners te berekenen.

Vlissingen

Ook al heeft Vlissingen er dit jaar weer tien bij, qua promillage staat deze gemeente opnieuw onderaan. Kapelle staat verhoudingsgewijs altijd op de eerste plaats en Schouwen-Duiveland is een goede tweede. Hoe actief en volhardend zijn de plaatselijke organisaties om voor hun vrijwilligers een onderscheiding aan te vragen? Dat is doorgaans bepalend voor de score per gemeente.

Bekijk op onderstaande kaart de score per gemeente, gerekend vanaf 2010.

Kaartje niet zien? Klik op deze link.

Koninklijke onderscheiding (foto: Omroep Zeeland)

Kerken en verenigingen

Sinds de grote reorganisatie van de koninklijke onderscheidingen in 1996 krijgen mensen niet m,eer 'autematisch' een lintje als ze maar lang genoeg in een bestuur hadden gezeten. De nadruk ligt sindsdien op (langdurig en intensief) vrijwilligerswerk. In Zeeland wordt dat vaak vertaald met allerlei inzet in kerkelijk verband. Maar in de namenlijst zie je ook vrijwilligers in dorpsverenigingen, sportclubs, de KNRM en hospices.

Véél verdiensten

Twee Middelburgers springen er dit jaar uit met zeer lange lijsten van vrijwillige verdiensten. De ene is de 87-jarige mevrouw G.W.M. van Waegeningh. Haar lijst bevat 21 functies sinds de jaren zeventig bij verschillende organisaties, vooral voor het goede doel. En de 73-jarige W.F.M. Jansen krijgt de koninklijke onderscheiding op basis van een lijst van 27 vrijwillige functies, met name in de plaatselijke politiek.

Beiden zijn trouwens Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden.