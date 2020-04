Provincie: geen peiling en geen kort geding over marinierskazerne

Dat bleek vandaag tijdens een speciaal ingelaste vergadering van Provinciale Staten van Zeeland over de marinierskazerne. De vergadering werd vanwege de coronacrisis digitaal gehouden. Dat was voor het eerst in de geschiedenis van de Staten.

Geen kort geding

Een motie van de eenmansfracties Koevoets, Partij Pro Zeeland van Robèrt Brunke en PVV Bosch van Vincent Bosch haalde het niet. Zij wilden dat Gedeputeerde Staten een kort geding zou aanspannen tegen de Staat om een zo hoog mogelijke compensatie voor de marinierskazerne te krijgen. Maar andere partijen zagen daar weinig in. De welwillendheid van de Tweede Kamer om Zeeland ruimhartig te compenseren zou daarmee schade kunnen oplopen, was de redenering. Voor de motie stemden naast de indieners alleen de PvZ voor.

Geen peiling

De SP wilde dat de Zeeuwen mee zouden kunnen beslissen over de compensatie. De Zeeuwen waren verontwaardigd toen bleek dat de marinierskazerne niet doorging en daarom moeten ze worden betrokken bij het eindresultaat, vindt de SP. De partij wilde dat er een 'representatieve digitale peiling' zou komen als speciaal adviseur Wientjes medio mei met zijn advies komt. Maar de motie van de SP met dit idee haalde het niet. Alleen de SP zelf, de PVV Bosch en de Partij Pro Zeeland stemden voor.

Mariniers tijdens een training op de huidige marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

Tik op de vingers

Ton Veraart van D66 kreeg een tik op de vingers. Gisteren kwam hij naar buiten met het plan om in de voormalige machinefabriek in Vlissingen een museum te vestigen. Volgens het Hannie Kool van het CDA verbrak hij hiermee de eensgezindheid: "Laten we niet ieder voor zich met een Sinterklaaslijstje komen." Kees Bierens van de VVD zei hierover: "Niet goed voor de zaak en niet goed voor het imago van Zeeland." Er was ook twijfel of een museum wel een goede compensatie zou zijn: de mislukking van het Nationaal Voetbalmuseum in Middelburg ligt nog vers in het geheugen.

Strakke digitale vergadering

De eerste digitale vergadering van PS verliep goed. Heel soms had iemand zijn microfoon per ongeluk dicht, maar de vergaderdiscipline was strakker dan gebruikelijk. Voorzitter Polman hield de Statenleden exact aan de spreektijd: "Meneer Bierens, u heeft nog elf seconden." Bierens: "Dat moet genoeg zijn."

