Joe Buck komt met single en EP

Singer-songwriter Joe Buck heeft een nieuwe single uitgebracht: Own The Morning. Dat is ook de titel van zijn digitale EP waarop al zijn singles tot nu toe zijn verzameld. Daaraan is ook een cover toegevoegd van Breathin' van Ariane Grande.

Je woont tegenwoordig in Eede. Hoe sla je je door de crisis heen?

"We maken veel muziek thuis en dat kunnen we blijven doen. Als je verder niet weg moet, of optreedt ben je veel thuis en kan je veel muziek maken, beter worden, op dingen oefenen. Dus ik vermaak me wel."

Welk verhaal vertel je in Own The Morning?

"Het gaat over het moment dat je merkt dat je begint iemand te vergeten een ex, maar je bent er nog niet compleet overheen. Door de dag heen ben je afgeleid, maar iedere ochtend mis je de kleine dingetjes, daarom zing ik: 'you still own the morning'. Die is nog steeds van die ander, maar het is niet meer zo nieuw en pijnlijk."

In 2019 had Joe Buck zijn eerste grote hit te pakken met The Way You Take Time. Deze maanden zou hij met zijn band op tournee zijn gegaan, maar die is verplaatst naar september.

De digitale EP is onder mee te luisteren op Spotify.