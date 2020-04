Deur voor het toerisme in Zeeland gaat op een kier

Dat heeft de VRZ beslist na overleg met de Zeeuwse burgemeesters en de recreatie ondernemers.

(foto: Omroep Zeeland)

"We willen zo veel mogelijk grip houden in deze crisis", zegt Jan Lonink, voorzitter van de VRZ. "Op het coronavirus. Op de zorgvraag. En daarom ook op ons toerisme." Lonink noemt het gedeeltelijk openen van de recreatiesector een eerste stap vooruit. "Veel inwoners maken zich zorgen om het virus in combinatie met het toerisme. Met deze stap geven we perspectief."

Aanstaande woensdag details

Hoe de versoepeling van de noodverordening precies in zijn werk, gaat wordt de komende dagen verder uitgewerkt. Aanstaande woensdag wordt door de VRZ bekend gemaakt welke categorieën van recreatie onder het tweede verblijf vallen en welke niet. Dan worden ook de regels voor gebruik ervan bekend gemaakt.

Met de toeristische sector is afgesproken dat er een nog nader te bepalen aantal accommodaties opengesteld kan worden voor verhuur. De VRZ schat in om in deze eerste fase ruimte te bieden aan ongeveer vijftien procent van de maximale toeristische bezetting in Zeeland.

Eén nieuwe maatregel geldt wel per direct: strandhuisjes mogen worden opgebouwd, maar nog niet worden gebruikt.

Strandhuisjes in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

De gecontroleerde versoepeling van de noodverordening is mogelijk omdat het aantal coronapatiënten afneemt en verspreid over Nederland worden opgevangen. Daardoor kan Zeeland voorzichtig weer gasten ontvangen. De VRZ zegt dat de genomen besluiten vooral bedoeld zijn voor 'rustzoekers'. "Zij krijgen dan ook het advies vooral in de buurt van de eigen accommodatie te blijven en de drukte niet op te zoeken", zegt Lonink.

Niet overnachten

Vanaf eind maart is het verboden om te overnachten in jachthavens, strandhuisjes, recreatiewoningen, op vakantieparken of op de camping. De VRZ heeft dat eerder besloten omdat ze wil voorkomen dat door de komst van toeristen de Zeeuwse zorg overbelast raakt. Aan mensen van buiten de provincie is gevraagd om het bezoek aan Zeeland uit te stellen.

Eerder deze week liet Lonink al vallen dat hij dacht dat er ruimte zou zijn voor versoepelende coronamaatregelen voor de recreatiesector.