Wijn uit een plastic beker en koekhappen: het wordt een Koningsdag om nooit te vergeten

Trek je oranje outfit aan. (foto: Omroep Zeeland)

Voor het echte Koningsdaggevoel moet je dit jaar iets beter je best doen. Je kan natuurlijk de hele dag in je huispakkie vertoeven, maar: kleren maken de man. Dus trek je oranje shirt aan en hang de Nederlandse vlag aan je huis. Zo, stap één is gezet.

Als je toch een beetje buurtgevoel wil hebben, stap dan om 10.00 uur even naar buiten en zing uit volle borst het Wilhelmus. De tekst opfrissen? Dat kan met behulp van deze karaoke-video.

En wie weet geeft een van je buren ook wel gehoor aan die oproep van het Concertgebouworkest.

Heb je ooit wel eens zelf geprobeerd tompoucen te bakken? Wij ook niet. Maar laten we wel wezen: deze Koningsdag is daar natuurlijk uitermate geschikt voor, alle tijd van de wereld. Wel op tijd je boodschappen doen, je bent misschien niet de enige die op dit idee komt. Heel Holland Bakt helpt je op weg met dit recept. Daarna is het tijd voor het jaarlijkse dilemma: hoe eet je een tompouce? Gelukkig helpt Het Klokhuis ons uit de brand.

Zet vervolgens een thermoskan koffie of thee (voor de rommelmarkt) smeer boterhammen en drink vandaag je bier en wijn uit plastic bekers (of je recyclebare festivalglas) voor het échte feestgevoel.

Struinen over een digitale rommelmarkt

Hoort de rommelmarkt normaal bij je jaarlijkse Koningsdagtradities? Geen probleem, computer aanzetten en hup: struinen door het Prikbord van Zeelandnet. Afdingen is een stuk makkelijker als je niet in de grote ogen van een schattige zevenjarige hoeft te kijken. Plus, je hoeft niet in allerijl een geldautomaat op te zoeken als die voetbaltafel waar je zoontje z'n zinnen op heeft gezet tóch iets meer kost dan gehoopt. Nog een beetje extra sfeer toevoegen? Trek je regenjas aan, zoek op YouTube wat valse vioolmuziek op en zet je met laptop en al in de tuin. Net echt.

Ook als verkoper zien we trouwens alleen maar voordelen: geen last van regen (Koning Willem-Alexander had de laatste jaren niet veel geluk met het weer op zijn verjaardag), je kan de prijzen van de concurrentie goed in de gaten houden en je kan je spullen met een gerust hart even alleen laten om zelf een rondje te gaan doen (of gewoon iets anders).

Eieren over de schutting

Dit is dé gelegenheid om de oud-Hollandse spelletjes weer eens uit de kast te halen. Met een beetje geluk heb je alle benodigdheden in huis. Aan de waslijn hang je plakken ontbijtkoek (koekhappen), zaklopen kan ook prima met een oude kussensloop en wat dacht je van eierlopen met een lepel?

Koekhappen in Middelburg tijdens Koningsdag 2019 (foto: Jos Clarijs)

En als je een beetje leuke buren hebt, kan je met behulp van de schutting blind eieren overgooien. Of waterballonnen. Wie het ei breekt, verliest een punt. Wel eerst even de buren waarschuwen voor je het eerste ei gooit.