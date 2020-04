Condoleren vanuit de auto: 'Spannend, maar ook fijn'

Om grote groepen in staat te stellen toch afscheid te nemen en de familie te condoleren is er een nieuw fenomeen ontstaan in Nederland; de drive-thru condoleance. Er zijn al meerdere van dit soort condoleances gehouden, en vandaag was er een in Vlissingen, een van de eerste in Zeeland.

"Het gaat allemaal anders. Ook voor ons bij uitvaarten", zegt uitvaartondernemer Adriënne Klein. Vandaag begeleidt ze de uitvaart van Ko van den Berg (80). Omdat veel mensen afscheid van hem wilden nemen kwam Klein al snel met het idee van een drive-thru condoleance. "Ik merk nu al wel bij deze familie dat ze dit mooi vinden en dat ze zeggen: "Kan dit misschien ook zo blijven?", dus het zou zomaar kunnen dat dingen die we nu anders doen vanwege corona, na corona ook blijven", volgens Klein.

Klein zou dit normaal gezien organiseren bij haar eigen uitvaartcentrum. Maar omdat Ko van den Berg eigenaar was van een autoschadebedrijf werd al snel voor deze locatie gekozen, omdat dit een passendere omgeving voor hem was.

Hoewel het voor de familie een vertrouwde omgeving is, is het voor de mensen die komen condoleren nog even wennen, ziet Klein: "Je merkt wel dat ze het wat spannend vinden." Want hoe maak je je medeleven bijvoorbeeld duidelijk aan de nabestaanden? "Je ziet toch dat mensen andere symbolen gaan gebruiken. Met handgebaren, een hand op het hart of een vriendelijke knik", legt ze uit.

Anderhalve meter

Of condoleren vanuit de auto het nieuwe normaal gaat worden in de anderhalvemeter-samenleving, Klein hoopt het niet. "Je wilt de mensen op den duur toch even aanraken. Al is het maar even een hand op de schouder." Zelf heeft ze door de coronamaatregelen het gevoel dat ze tekortschiet bij de mensen die ze begeleidt bij een uitvaart. "We gaan ook niet meer bij de mensen thuis langs, we bespreken alles telefonisch. Dat is voor ons heel moeilijk."

En daarnaast benadrukt ze ook dat een drive-thru condoleance niet voor iedereen geschikt is. Omdat zo'n condoleance de aandacht trekt van voorbijgangers, heeft het al snel iets theatraals, volgens Klein. "Daarom is dit ook maatwerk. Zo heb ik ook een familie die dit absoluut niet wil en dan verzinnen we weer iets anders, zoals bijvoorbeeld condoleren in shifts op een andere locatie", legt ze uit. "Zodat toch iedereen kan komen condoleren, maar dan meer gereguleerd."

Lees ook: