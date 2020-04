Zelf bepalen wat je betaalt voor je koffie: 'Mensen zijn echt heel lief en gul'

Eigenaresse Esther Treurniet baalde ervan dat de maatregelen voor de horeca zijn verlengd. "Maar we zagen het wel aankomen en het is met een goede reden, dus hebben wij ons er aan te houden." Maar Treurniet wilde niet meer stilzitten. "Afgelopen weken hebben we veel geklust, maar wat ik het liefste doe is koffiezetten."

Dus heeft ze vandaag en gisteren de deuren van haar zaak in Middelburg geopend. Koffie en taart kan er gehaald worden en de klant bepaalt zelf de prijs. "We hebben veel ondernemende klanten die ook worden geraakt door de crisis en we vinden het belangrijk dat iedereen koffie kan komen halen."

Lief en gul

Zeeuwen krijgen nog al eens het stempel dat ze zuinig zijn, maar Treurniet merkt daar weinig van. "Er zijn echt heel veel mensen die lief en gul zijn en meer betalen dan wat er normaal betaald moet worden. Maar er zijn ook mensen die nu iets minder betalen en dan hopen dat ze straks weer het volle pond kunnen betalen."

Bij het Koffiepand in Middelburg mag je zelf bepalen wat je voor je koffie betaalt (foto: Omroep Zeeland)

Dat het Koffiepand weer open is, wordt gewaardeerd door de klanten. Met het zonnetje op het bolletje wordt er voor de zaak, uiteraard op gepaste afstand, koffie gedronken door Bas en Maartje. Beiden zeggen dat ze na al de koffie thuis wel weer eens zin hadden in een lekkere kop koffie. "Ik durf het bijna niet te zeggen", lacht Maartje. "Maar ik heb thuis alleen een Senseo-apparaat, dus dan snap je wel dat ik dat een beetje beu ben."

Bas sluit zich daarbij aan. "Ik maak thuis wel zelf koffie, maar dat is nooit zo lekker als in de stad. Heerlijk om weer eens echte goede koffie te drinken."

Succesformule

De twee dagen dat Treurniet haar zaak opende, waren succesvol. De taarten die werden gebakken gingen vlug over de toonbank, en -zeker met de anderhalve meter afstand- was de rij lang. Klanten vroegen zich al af of ze volgende week weer opengaat. "Ik heb het stiekem al een beetje toegezegd. Ik denk niet meer dat ik nu nog kan weigeren om open te gaan..."