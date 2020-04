Veel ondernemers blij met eerste stap openstellen toerisme

Schönknecht snapt dat toerisme nog maar op kleine schaal wordt toegestaan. "We zijn realistisch, en snappen dat het met kleine stapjes gaat. Daar moeten we van leren en zo kunnen we toeristische activiteiten langzaam wat uit gaan breiden. Onze ondernemers hebben zich de afgelopen tijd prima aan de regels gehouden en dat is maar goed ook. Dat helpt ons nu ook."

Arjen Brinkman, voorzitter van HISWA-Recron afdeling Zeeland, heeft gemengde gevoelens bij de eerste versoepeling. "Ik sta niet te juichen, maar ook niet te huilen", zegt hij. "Ik snap wat er nu gebeurt, maar ik krijg ook wel teleurgestelde reacties van collega's die veel meer verwacht hadden."

Niet uit de kosten

Ondernemers mogen binnenkort weer gasten ontvangen maar de bezetting mag niet boven de vijftien procent uitkomen. "Daar kom je natuurlijk niet mee uit de kosten en veel ondernemers hebben het financieel al zwaar", zegt Brinkman. "De onzekerheid duurt nog voort, we zijn er nog lang niet. Maar we snappen dat het in kleine stapjes moet en zijn in ieder geval blij dat er een begin gemaakt is."

