Docu 'Een echte Peereboom': een ongelofelijk inkijkje in het vooroorlogse leven

Max Peereboom (Amsterdam, 1911) woont in het hart van de Amsterdamse Jodenbuurt. In 1929 belandt Max in Vlissingen. Hij wordt bedrijfsleider bij de goedlopende manifacturenhandel Bouman en Noach en trouwt met winkelmeisje Ans Prins. Ze nemen de zaak over en Max wordt directeur van de onderneming. Broertje Simon komt er graag en vaak: in Vlissingen gebeurt tenminste wat. Filmend legt Max alles vast. In september 1942 wordt het jonge gezin op transport gesteld naar Auschwitz. Ook de rest van de familie overleeft de kampen niet. Behalve Simon. Hij is alles en iedereen kwijt, alleen de films zijn er nog.

Max Peereboom, moeder Flora en Simon Peereboom (foto: oz)

Max en Ans krijgen twee kinderen: Florry wordt geboren op 16 december 1938, hun zoontje Jacques Franklin ziet op 21 september 1941 het levenslicht, niet zonder reden vernoemd naar de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt die op 6 januari van dat jaar De Vier Vrijheden introduceerde: de vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

Niemand van de familie heeft de oorlog overleefd. Op 24 maart 1942 moeten alle Zeeuwse joden verplicht naar Amsterdam. In september 1942 wordt het jonge gezin op transport gesteld naar Auschwitz en vermoord. Ans is dan 29 jaar, Max 30, Florry 3 en Jacques Franklin 11 maanden.

Van Wittene: "Je krijgt een ongelofelijk inkijkje in het vooroorlogse leven. Filmen was best een dure aangelegenheid. Peereboom was ondernemer in Vlissingen. Ik reconstrueer het leven van voor de oorlog. Toen de oorlog uitbrak was het mooie leven klaar. Het gezin vertrok naar Amsterdam en keerde niet terug."

Rebecca van Wittene maakte vaker films over Joodse families, luister hier naar het gesprek van radio-presentator Elias den Hollander met Van Wittene:

Van Wittene: ik wilde ook het gelukkige leven laten zien