Explosievenrobot onderzoekt busje in Oostkapelle

Rond 18.00 uur kwam er via 112 een melding binnen dat er een man in een busje lag op de parkeerplaats bij de kerk aan de Waterstraat. Hulpdiensten constateerden dat de man overleden was. En zagen iets in de bestelbus liggen dat leek op een explosief. Na overleg met een expert bij de politie werd besloten geen enkel risico te nemen en de EOD in te schakelen.

Explosievenrobot

Met een speciale robot van de EOD is gekeken naar het voorwerp en werd uiteindelijk vastgesteld dat het niet om een explosief ging. Rond middernacht is het onderzoek afgerond. De overleden man is een natuurlijke dood gestorven, meldt de politie.