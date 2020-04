Uit het sportarchief: zeventien doelpunten in twee duels tussen Hoek en Kloetinge

"In die jaren hebben we echt een paar mooie derby's gespeeld tegen Kloetinge", blikt Barry van der Hooft terug. De spits van Hoek maakte in de twee wedstrijden waar we op terugkijken vier goals tegen Kloetinge. Tijdens het duel in de poulefase van de Amstel Cup was de voorbereiding op het seizoen in volle gang. "Iedereen was voor zijn plekje aan het knokken. Ik had bijvoorbeeld concurrentie van Rieno van Oost, dé topscorer uit België."

International

Na een kwartier spelen stond het al 2-2 en met de rust was het 3-3. "Ik kan me herinneren dat Musa Kanu twee doelpunten maakte. Dat was echt een fantastische speler. International van Sierra Leone. En daar stond ik dan ineens op maandagavond mee op het trainingsveld. Terwijl ik gewoon een jongen uit Terneuzen was. Spelen bij Hoek was voor mij één groot avontuur."

Steekje onder water

In de tweede helft viel de wedstrijd in het voordeel uit van Hoek. Van der Hooft zorgde voor de laatste treffer. Dat deed hij met een kopbal na een voorzet van Bart Poppe. "Toen ben ik even langs Jeffrey Frijters gelopen. Hij was die zomer overgekomen van het grote RBC en zou het wel even gaan laten zien. Toen ik scoorde ging ik even een steekje onder water uitdelen."

Na de 5-4 in augustus treffen beide ploegen elkaar in november in de hoofdklasse. Ook die wedstrijd zal eindigen in een doelpuntenfestijn. "In die wedstrijd gebeurde echt van alles", zegt Van der Hooft. "Er was een opstootje, een rode kaart en onze trainer (Angelo Nijskens) kreeg nog bier over zich heen gegooid." Van der Hooft was opnieuw twee keer trefzeker, maar het duel eindigde dit keer in 4-4.

Op dit moment speelt Hoek in de Derde Divisie en Kloetinge twee klassen lager. De derby staat niet vaak meer op het programma en dat vindt Van der Hooft jammer. "Hoek-Kloetinge is, zeker door die jaren, eigenlijk wel iets speciaals geworden. Het was altijd zo dat Hoek spelers uit België haalde of de beste spelers van Kloetinge. Kloetinge richtte zich altijd op jongens die afvielen bij NAC of RBC."

Coronatijd

Van der Hooft kijkt met veel genoegen terug op die tijd dat hij als voetballer van Hoek tegen Kloetinge speelde. "Nu in de coronatijd is het leuk om in het verleden te duiken, want er gebeurt niks anders. Maar ik hoop dat in de toekomst de derby weer terugkomt en dan het liefst in de Derde Divisie."

In het seizoen 2001-2002 speelden Hoek en Kloetinge in de hoofdklasse, toen het hoogste amateurniveau. De derde wedstrijd tussen de twee ploegen eindigde in een 1-1 gelijkspel. Kloetinge werd dat seizoen tweede in de eindstand, Hoek eindigde als zesde. In het bekertoernooi strandde Hoek in de poulefase. Kloetinge werd in de 1e ronde van de knockoutfase uitgeschakeld door eredivisieclub FC Groningen (1-4).

