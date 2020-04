Kees Bal weg als voorzitter Tacx Pro Classic; toekomst wedstrijd onzeker

Timo Roosen wint de eerste editie van de Tacx Pro Classic (foto: Orange Pictures)

'Helaas heb ik, gezien de crisis, moeten besluiten om de organisatie van de Tacx Pro Classic uit handen te geven", laat Bal in een reactie weten. "Het is voor mij als vrijwilliger een te groot financieel risico om dit nog op me te nemen."

Ook persoonlijke omstandigheden spelen mee in het vertrek van Bal bij de Tacx Pro Classic.

Bal is niet het enige bestuurslid dat gestopt is. Ook secretaris Dennis Raadtgever uit Goes heeft zijn functie neergelegd. Dat betekent dat de voorbereidingen voor de wedstrijd, die op zaterdag 10 oktober gereden moet worden, op dit moment nagenoeg stilliggen.

Interim-bestuur

Wel is er een interim-bestuur gevormd dat bestaat uit Remko Aertssen, Ans Wandel en Patrick Kaijser. Het trio was al verbonden aan de Tacx Pro Classic.

"Wij gaan proberen om deze mooie koers in stand te houden, maar dat is best lastig in deze moeilijke tijd", zegt Kaijser, die al bestuurslid was. "Daarbij speelt ook nog mee dat alle grote wedstrijden die nu geschrapt zijn, misschien na 1 september worden gereden. Hoe groot de kans is dat we op 10 oktober een wedstrijd hebben? Dat wordt moeilijk, maar we gaan het wel proberen. "

Libéma Profcycling

Daarbij wordt de hulp ingeroepen van Libéma Profcycling. Het Brabantse bedrijf organiseert wielerevenementen (oa ZLM Tour). "Wij zijn vrijwilligers en moeten het erbij doen. Libéma heeft veel ervaring op het gebied van vergunningen, begrotingen en rapporten voor de Veiligheidsregio", aldus Kaijser.

Manager Martin de Kok van Libéma, afkomstig uit Lewedorp laat in een reactie weten. "We gaan kijken wat we kunnen doen, maar de ZLM Tour blijft onze prioriteit en moet hier geen nadeel van ondervinden."

Beluister hieronder het interview met Martin de Kok van Libéma Profcycling.

Martin de Kok van Libema Profcycling over samenwerking met Tacx Pro Classic