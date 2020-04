Ouderen in verpleeghuizen houden de moed erin: 'Men accepteert het zoals het is'

De meeste bewoners van Bachtendieke accepteren de situatie zoals die is en zijn er rustig onder. Paul van Geldere bijvoorbeeld. Hij heeft een computer en een smartphone. Op die manier houdt hij contact met zijn dochter, zijn zoon en de rest van de familie. "We mogen niet naar buiten en dat is voor een heleboel mensen jammer. Maar ik kan mij goed vermaken."

De lockdown doet hem denken aan het jappenkamp uit zijn jeugd. "Toen mochten we er ook niet uit. We wisten niet hoe lang het duurde. Maar nu is gesteld: 20 mei. Dus daar hou ik mezelf maar aan vast."

We kunnen nooit familie vervangen, we kunnen het wel een beetje verzachten." Machteld Kips, woonzorgcentrum Bachtendieke

In alle verpleeghuizen wordt nu massaal gebruik gemaakt van beeldbellen. In Bachtendieke in Terneuzen zijn daarvoor extra tablets aangeschaft. Medewerkers helpen ouderen om ze te bedienen.

Eenzame gevoel voorkomen

Daarnaast zetten verpleeghuizen extra medewerkers in om activiteiten te organiseren. Bingo en zingen op de gang, bloemschikken met twee of drie bewoners tegelijk. "We worden creatief met z'n allen om die anderhalve meter aan te houden en toch te zorgen dat er een gezamenlijk iets is", zegt leidinggevende Machteld Kips. "Het belangrijkste is dat we het eenzame gevoel bij mensen voorkomen."

Gymmen met de gymleraar op op een beeldscherm (foto: Zorgsaam)

Alle medewerkers, ook de schoonmakers, nemen extra tijd voor een praatje. Kips: "We kunnen nooit familie vervangen, we kunnen het wel een beetje verzachten."

Zingen in de gang op anderhalve meter afstand (foto: Zorgsaam)

Veel ouderen zijn bang om besmet te raken met het coronavirus. "Mensen zitten veel voor de televisie. We zien moeilijke en vervelende beelden", vertelt Kips. "Dat geldt voor onze bewoners maar voor onszelf ook, dit wil je eigenlijk niet meemaken."

Van Geldere is niet bang

Paul van Geldere blijft er nuchter onder: "Na een bepaalde leeftijd overlijdt iedereen. Het is natuurlijk jammer voor een heleboel mensen dat ze door dat corona eerder overlijden. Zelf is hij niet bang, hij heeft in zijn jeugd zoveel ellende gezien. "Als het zover is, dan moet ik mijn hoofd op mijn kussen leggen. Maar ik ben er niet bang voor."