Happy chef kookt met honderden toeschouwers voor ouderen

Het idee om voor de ouderen op het dorp te koken, is meer uit nood geboren dan uit luxe. Zijn vriendin werkt in restaurant Bobby's en nu dat restaurant is gesloten, en er voorlopig ook geen zicht is op heropening, moest de vriezer leeg. En dan kan je het eten beter klaarmaken dan weggooien, dus daarom werd al snel besloten de ouderen er blij mee te maken.

Groenendijk is van huis uit chef, maar stopte daar een paar jaar geleden mee om meer thuis te kunnen zijn voor zijn kinderen. Maar het bloed kroop al snel waar het niet gaan kon en zodoende stond hij snel weer dagelijks achter het fornuis. Niet in de eigen keuken, maar in zijn speciaal daarvoor gebouwde 'foodcave' in de tuin. In zijn geval een professionele keuken annex studio, voorzien van meerdere camera's, zodat kijkers alle handelingen op de voet kunnen volgen.

Good vibes, good food

Maar het is meer dan koken wat Groenendijk doet. Want behalve praten met zijn kijkers trakteert hij ze met enige regelmaat ook op een dansje of een shout-out naar een kijker. "Ik wil graag een goede vibe en lekker eten verspreiden", legt Groenendijk uit. "Ik hou van een dansje. Ik hou van een grapje. Gewoon lekker veel plezier hebben. Good vibes, good food zeg ik altijd."

En dat concept slaat aan, want inmiddels kan hij met zijn stream een goede boterham verdienen en werkt hij alleen nog parttime in een supermarkt. En over dat concept zijn ook de ouderen in Wemeldinge tevreden, want de sateetjes, met stokbrood en salade vonden gretig aftrek.