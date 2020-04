Het zouden gouden tijden kunnen zijn, maar niet als je klanten de grens niet over mogen

De meeste klanten van Tieleman komen uit België, maar doordat de grens met Nederland dicht is kunnen ze nu niet komen. Tieleman: "Zo gauw als de maatregelen bekend werden gemaakt stroomden de annuleringen binnen. Dat deed wel even pijn."

Zeeuwen hebben vaak plek om aan hun auto te sleutelen

Tieleman verhuurt drie bruggen met gereedschap, zodat mensen het onderhoud of een reparatie aan hun auto zelf kunnen doen. Waar nodig geeft hij advies of helpt hij een handje.

Hij moet het vooral hebben van mensen uit de Belgische steden Antwerpen, Gent en Sint Niklaas. "In Zeeuws-Vlaanderen heeft bijna iedereen wel een oprit of plek om aan een auto te sleutelen. Als je in een stad woont heb je dat bijna niet." Veel klanten uit de rest van Zeeland en Nederland heeft hij niet, daarom is hij momenteel alleen op afspraak open.

Serge Tieleman is gespecialiseerd in het repareren van oude Porsches (foto: Omroep Zeeland)

Hij begon de garage ruim tien jaar geleden door een uit de hand gelopen hobby. "Ik wilde een Opel Astra hebben, maar die kon ik niet betalen. Ik had wel genoeg geld om een oude Porsche kopen. Die moest ik onderhouden en zo ben ik mij erin gaan verdiepen. Inmiddels is mijn Porsche tien keer meer waard en ligt die Astra waarschijnlijk al op de sloop."



Uiteindelijk is hij zich gaan specialiseren in het klussen aan oude Porsches en bood anderen een plek om ook aan hun auto te sleutelen. Zo ontstond zijn doe-het-zelf garage. Naast zijn garage verstuurt hij ook onderdelen (voornamelijk van Porsche) de hele wereld over, maar ook die handel ligt stil. "In ruim tien jaar tijd heb ik nog nooit een dag dicht gemoeten. Het is heel gek om hier niet meer zo vaak te zijn", zegt hij.

Te weinig aandacht voor grensondernemers

Vanuit de overheid is er volgens Tieleman nog te weinig aandacht voor ondernemers in de regio die afhankelijk zijn van Belgische klanten. "Zeeuws-Vlaanderen is toch een eilandje apart wat dat betreft. Zeker nu de grens dicht is, zijn we echt een eiland. De toltunnel is toch vaak een barrière voor veel mensen."



Tieleman mag als autobedrijf openblijven, maar heeft nauwelijks inkomsten. Voor de compensatieregelingen komt hij niet in aanmerking. "Gezondheid staat uiteraard voorop. Maar ik hoop echt dat ik na 3 mei weer Belgische klanten mag verwelkomen. Dit hou ik geen maanden vol."