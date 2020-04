Vermiste 71-jarige man uit Kerkwerve gevonden na zoektocht

Voorbijvliegende politiehelikopter, archieffoto (foto: ANP)

De man heeft Alzheimer en is volgens zijn dochter soms verward. Hij was niet meer gezien sinds gistermiddag rond 14.30 uur in de Simonskerkestraat in Kerkwerve. De politie heeft iedereen in de omgeving via een Burgernetbericht opgeroepen om mee te zoeken, maar dat had gisteravond geen resultaat.

Hoe de man van Kerkwerve in Dirksland terecht is gekomen is niet bekend. De politie doet daarover geen uitspraken meer omdat de man is teruggevonden.

De familie van de man bedankt op Facebook iedereen die heeft geholpen met zoeken.